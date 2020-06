Οικονομία

Μητσοτάκης: η απεξάρτηση από τον λιγνίτη είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών

Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για την απολιγνιτοποίηση σε δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη. Οι γενικές κατευθύνσεις του σχεδίου.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την απολιγνιτοποίηση και την παρουσίαση βασικών κατευθύνσεων του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Η απεξάρτηση από τον ρυπογόνο λιγνίτη είναι προς το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών και το σχέδιο που εκπονείται είναι θεμέλιο για μία νέα ζωή σε αυτές τις δύο περιοχές, με ένα καινούργιο παραγωγικό μοντέλο, με πολλές δουλειές και μεγαλύτερες προοπτικές», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για ένα «πολυεπίπεδο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, με ειδικά φορολογικά κίνητρα και ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ» έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

Τις γενικές κατευθύνσεις παρουσίασε ο συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, Κωστής Μουσουρούλης.

Το αναπτυξιακό σχέδιο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα προβλέπει επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς:

- της πράσινης ενέργειας

- της έξυπνης γεωργίας

- του βιώσιμου τουρισμού

- της βιομηχανίας και βιοτεχνίας

- της ψηφιακής οικονομίας και της εκπαίδευσης

Η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού σχεδίου θα γίνει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης), του ΕΣΠΑ, από τον λιγνιτικό πόρο, από το «Πράσινο Ταμείο», από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, από επενδύσεις της ΔΕΗ και από ιδιωτικούς πόρους. Για την προσέλκυση επενδύσεων συζητείται η θέσπιση ειδικών κινήτρων.

Η παρουσίαση του σχεδίου θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για Θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γεράσιμος Θωμάς, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.