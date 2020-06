Κόσμος

Κορονοϊός: Συνεχίζεται η εξάπλωση στη Γερμανία

Εκατοντάδες νέα κρούσματα στη Γερμανία. Ολόκληρο κτήριο σε καραντίνα μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων.

Οι 200 και πλέον ένοικοι κτιριακού συγκροτήματος στο Φρίντριχσχαϊν του ανατολικού Βερολίνου τέθηκαν σε καραντίνα, μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 44 κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό σε αυτό.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιοχής, μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από κορονοϊό είναι και παιδιά, τα οποία πηγαίνουν σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, που ήδη ενημερώθηκαν. Στους χώρους αυτούς διενεργούνται πλέον εκτεταμένα τεστ.

Στους ενοίκους του συγκροτήματος επιβλήθηκε καραντίνα, με τις υπηρεσίες του Δήμου να αναλαμβάνουν πλέον να φροντίζουν για τον εφοδιασμό τους με τρόφιμα και φάρμακα.

Τις τελευταίες 24 ώρες 19 ακόμα ασθενείς υπέκυψαν λόγω επιπλοκών από την COVID-19 στη Γερμανία, όπου εντοπίστηκαν παράλληλα 587 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στην ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης να φθάνει πλέον τους 8.914 νεκρούς επί συνόλου 191.449 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο ειδικεύεται στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.