Life

Φανή Χαλκιά: με τις δύο γέννες, δεν είχα χρόνο για να παντρευτώ! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει λίγες ημέρες μετά την έλευση του δεύτερου γιού της για την σχέση με τον σύντροφο της, την πρόταση γάμου και την ελευθερία της.