Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το ντοκουμέντο Μιωνή-Παππά

Μετωπική σύγκρουση Γεωργιάδη-Παππά στον ΑΝΤ1. Εκατέρωθεν “πυρά” από Μαξίμου και Κουμουνδούρου.

Σε καθημερινό… πρέσινγκ υποβάλει η Κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον να λογοδοτήσει δημόσια για τον Νίκο Παππά και όσα φέρεται να λέει στην ηχογραφημένη συνομιλία του με τον επιχειρηματία Μιωνή.

«Ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος σήμερα στον τουρισμό χρησιμοποίησε τη λέξη καραντίνα. Ο κ. Παππάς δεν ήταν όμως τουρίστας. Ήταν Υπουργός της Κυβέρνησής του και ο πιο στενός συνεργάτης του. Ας πει λοιπόν ο κ. Τσίπρας αυτό που περιμένουν να ακούσουν οι Έλληνες: θα βάλει σε καραντίνα τον κ. Παππά ή θα αναλάβει την ευθύνη για το παρακράτος;», σχολίασαν κυβερνητικοί κύκλοι, με αφορμή τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συνάντησή του με το προεδρείο του ΣΕΤΕ.

Nίκος Παππάς και Άδωνις Γεωργιάδης αντάλλαξαν βαριές κουβέντες στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Να πάρει θέση ο Πρωθυπουργός για τις «αποκρουστικές παρεμβάσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη», ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει: «Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος περί σκευωρίας για το σκάνδαλο Novartis με τις αποκαλύψεις για την κ. Ράικου, ο ερευνώμενος υπουργός, Αδ. Γεωργιάδης, δεν κατάφερε να κρύψει τον πανικό που τον διακατέχει. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να απειλήσει δημοσίως την εισαγγελέα Διαφθοράς που ερευνά την υπόθεσή του, λέγοντας πως «πρέπει να μπει φυλακή». Ίσως κάτι να ξέρει και να αγχώνεται. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πάρει άμεσα θέση για τις αποκρουστικές παρεμβάσεις του υπουργού του στη Δικαιοσύνη: Ή τον στέλνει σήμερα σπίτι του ή υιοθετεί τις χυδαίες και ωμές παρεμβάσεις του στη Δικαιοσύνη που τον ερευνά».

H ηχογραφημένη συνομιλία Μιωνή-Παππά μπαίνει στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης. Με εντολή του προισταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ευάγγελου Ιωαννίδη θα διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση με ζητούμενο αν προκύπτουν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

«Γιατί η ΝΔ δείχνει μόνο τον ενδιάμεσο, τον κ. Παππά και απαλλάσσει πλήρως από τις ευθύνες του τον κ. Τσίπρα, που είναι το «αφεντικό» στο μαγαζί;», διερωτήθηκε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στο CRETA TV.

Υπάρχουν και άλλες αποδείξεις στα χέρια του επιχειρηματία Μιωνή, προειδοποίησε ο δικηγόρος του.

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της υποκλοπής ιδιωτικής συνομιλίας του κ. Παππά που είδε τη δημοσιότητα, και για το οποίο ο ίδιος έχει δώσει τις εξηγήσεις του, γεννιούνται μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν εν γένει τη πολιτική ζωή του τόπου αλλά και την προστασία της ίδιας της δημοκρατίας από τη δράση του αληθινού παρακράτους», υπογραμμίζουν πηγές της Κουμουνδούρου, που αναφέρουν τα εξής:

«Η συντονισμένη και σκηνοθετημένη αποδοχή και ανάδειξη από τη πλευρά της κυβέρνησης της ΝΔ της παράνομης υποκλοπής ιδιωτικών συνομιλιών πρώην Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οδηγεί τη πολιτική ζωή του τόπου, με απόλυτη επιλογή και ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη λάσπη και στο βούρκο.

Η υπόθεση αυτή μας γυρνάει 30 χρόνια πίσω, μόνο που τότε η ΝΔ πάλι με Μητσοτάκη αρχηγό, χρησιμοποιούσε τις κασέτες του Μαυρίκη, ενώ σήμερα χρησιμοποιεί τις κασέτες του Μυωνή.

Από την ανάγνωση δε, των γεγονότων και μόνο, συνάγεται ότι ένα παρακρατικό δίκτυο λειτουργούσε ήδη από τη περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με παράνομες ηχογραφήσεις υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και με παράνομες παρακολουθήσεις από ιδιωτικούς μηχανισμούς εκπαιδευμένων επαγγελματιών, με ή χωρίς πτυχίο, αλλά που ήξεραν να κάνουν καλά τη δουλειά.

Αυτό φανερώνει το γεγονός, άλλωστε, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο παρακράτος τροφοδοτούσε με υλικό καταγραφών ή παρακολούθησης το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αφού είχε τη δυνατότητα να βρει πρόσβαση ακόμη και σε φωτογραφικό υλικό που αφορούσε ένα διήμερο διακοπών του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με την οικογένειά του, τον Αύγουστο του 18. Υλικό το οποίο κρατήθηκε ένα σχεδόν χρόνο στο συρτάρι του επιτελείου του κ. Μητσοτάκη, για να ριχθεί στη δημοσιότητα, όταν ο ίδιος έκρινε ότι θα αποφέρει το μέγιστο πολιτικό όφελος, δηλαδή εν μέσω της προεκλογικής περιόδου.

Σήμερα παρακολουθούμε παρόμοιο έργο. Ένα υλικό παρανόμως κτηθέν τέσσερα χρόνια πριν, να μένει στα συρτάρια του, μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο timing για να το ρίξει στην αρένα.

Αδιάψευστος μάρτυρας άλλωστε του παραπάνω συμπεράσματος, είναι το γεγονός ότι το υλικό αυτό ήταν από καιρό πριν γνωστό ακόμη και σε βουλευτές της ΝΔ. Αυτό αποδεικνύουν άλλωστε οι ερωτήσεις που υπέβαλε ο κ. Πλεύρης στον κ. Παππά κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη Προανακριτική Επιτροπή, μήνες πριν και συγκεκριμένα στις 5/3/2020. Ερωτήσεις που αφορούσαν ακριβώς στα επίμαχα σημεία της υποκλοπής.

Αλλά και το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ φρόντισε πολύ νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 18/11/19, να αλλάξει τον νόμο προκειμένου να νομιμοποιήσει τη χρήση σε δίκες παράνομων αποδεικτικών μέσων, προφανώς για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις κασέτες που είχε ήδη στα συρτάρια του ο κ. Μητσοτάκης, εναντίον του κ. Παπαγγελόπουλου.

Σήμερα δε, και αφού η Κυβέρνηση δια του κ. Πέτσα υιοθέτησε πλήρως τους διαλόγους και το υλικό, και αφού η ΝΔ και ο φιλικός της Τύπος, το μετέτρεψαν σε θέμα κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μυωνή εκ μέρους προφανώς του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλώνει ότι κατέχει και άλλες κασέτες παράνομων ηχογραφήσεων, με σκοπό να τις δημοσιοποιήσει όποτε ο ίδιος (ή αυτός που τον προστάζει) αποφασίσει.

Καλούμε λοιπόν ευθέως τον κ. Μητσοτάκη να σταματήσει άμεσα αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο για τη δημοκρατία. Να σταματήσει να κυβερνά με μαφιόζικες και παρακρατικές μεθόδους. Και ό,τι υλικό διαθέτει από τον νέο Μαυρίκη, κο Μυωνή, να το δώσει τώρα στη δημοσιότητα.

Και να γνωρίζει, όσο βαθιά και αν έχει αποφασίσει να κυλιστεί στο βούρκο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχουν ούτε να φοβηθούν ούτε να κρύψουν τίποτα. Γιατί δεν έχουν σκελετούς στις ντουλάπες τους. Δεν αναδείχθηκαν στη πολιτική από τις χορηγίες της ΖΙΜΕΝΣ. Δεν συμμετέχουν σε offshore εταιρείες, ούτε έχουν εξοχικά μεσοτοιχία με τον κ. Χριστοφοράκο, ούτε τους ανήκει το σπίτι του Βολταίρου, ούτε εκλέχθηκαν στην Κυβέρνηση χάρη στη στήριξη επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων.

Να ξέρει λοιπόν ότι καθαρός ουρανός δε φοβάται, ούτε τη λάσπη ούτε το παρακράτος.

Άλλοι μάλλον, έχουν πολλά να φοβηθούν».

“Βολές” κατά Γεωργιάδη από την Εισαγγελέα Διαφθοράς

Ανακοίνωση με αφορμή αναφορά του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, σε τηλεοπτική εκπομπή περί φυλάκισης της κυρίας Ελένης Τουλουπάκη, εξέδωσε η Εισαγγελέας Διαφθοράς. Η κ. Τουλουπάκη αποδίδει στον Υπουργό προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας και αναφέρει ότι θεωρεί αναγκαίο να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο «για το τι συμβαίνει στην χώρα μας».

Η ανακοίνωση της Εισαγγελέως Διαφθοράς έχει ως εξής:

«Με τον νόμο 4596/2019 που ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή οδηγία 2016/343/ ΕΕ και σε συμμόρφωση προς πλήθος αποφάσεων του ΕΔΔΑ (ενδεικτικά Αllenet de Ribemont κατα Γαλλίας 1995, CASE OF G.C.P. v. ROMANIA ) θεσμοθετείται πλέον η απαγόρευση οποιασδήποτε δημόσιας αναφοράς δημόσιου λειτουργού η κυβερνητικού αξιωματούχου σε εκκρεμή ποινική διαδικασία και τούτο γιατί προσβάλλεται κατάφωρα το τεκμήριο αθωότητας.

Με τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη (περί φυλάκισης μου κ.λπ.) αποδεικνύεται ότι αγνοείται προκλητικά η νομοθεσία της χώρας, οι θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου καθώς και η πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, αρχές ωστόσο που η Εισαγγελία Διαφθοράς σέβεται και τηρεί ως κόρην οφθαλμού για κάθε πρόσωπο που τυχόν ερευνάται μεταξύ των οποίων και ο κ. Υπουργός.

Η καταπάτηση κάθε δικονομικού κανόνα, των βασικών δικαιωμάτων και αρχών της ΕΣΔΑ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το ζήτημα είναι θεσμικό και αφορά στα θεμέλια του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας αυτής καθαυτής. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να ενημερωθούν επίσημα πια όλοι οι αρμόδιοι θεσμοί τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Έχω θεσμική υποχρέωση να σταθώ όρθια σε αυτό το χωρίς προηγούμενο κύμα ανθρωποφαγίας εισαγγελικών λειτουργών».

Παπαγγελόπουλος: Είμαι πολέμιος στους ψεύτες και στους απατεώνες

«Είχα και θα έχω ατζέντα. Να είμαι πολέμιος στους ψεύτες και στους απατεώνες», δήλωσε πολλές φορές, κατά τη διάρκεια και της χθεσινής και της σημερινής του κατάθεσης στην προανακρτική επιτροπή της Βουλής, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Ο κ. Παπαγγελόπουλος σχολίασε τα όσα περιλαμβάνονται στο ηχητικό απόσπασμα της ιδιωτικής συνομιλίας που είχαν Μιωνή-Παππάς, στην Κύπρο το 2016.

Αν και η εκτίμηση που διατύπωσε είναι πως η συνομιλία που προσκόμισε ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνή, μπορεί και να έχει υποστεί “κοπτοραπτική”, ο κ. Παπαγγελόπουλος πολλές φορές είπε ότι η συνομιλία αυτή αποτελεί «ωδή στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης», διότι δείχνει πως ούτε εκείνος ούτε η Ελένη Τουλουπάκη ήταν δυνατό να λειτουργήσουν υπό κηδεμονία.

Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Παπαγγελόπουλος είπε μεταξύ άλλων: «Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Η σχέση που είχαμε με τον κ. Σαμαρά για πολλά χρόνια, του επέτρεπε να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Δεν με απείλησε, δεν με εκβίασε».

ΝΔ: Ηχηρή παραδοχή για Σαμαρά

Κύκλοι της ΝΔ σχολιάζουν τα όσα δήλωσε σήμερα ο κ. Παπαγγελόπουλος: «Μετά την ηχηρή παραδοχή του πως “ο Αντώνης Σαμαράς δεν με πίεσε και δεν παρενέβη” και κατόπιν συνεχών αντιφάσεων, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, πιστός στο δόγμα του “όταν ζορίζομαι επικαλούμαι κόπωση”, ζήτησε εκ νέου διακοπή. Έχοντας υποπέσει σε ηχηρές αντιφάσεις ως προς τη συνάντησή του με τον Αντώνη Σαμαρά και υπό την πίεση των λογικών ερωτήσεων που προέκυψαν εκ νέου, θέλησε να αποχωρήσει. Το κατενάτσιο του Παπαγγελόπουλου συνεχίστηκε και σήμερα προφανώς επειδή έχει φοβηθεί τις συνέπειες των παλινωδιών και των ψεμάτων του».

Κίνημα Αλλαγής: Ούτε τον οίκτο μας

«Ούτε τον οίκτο μας δεν αξίζει ο υπό διερεύνηση πρώην υπουργός! Ψέματα, αντιφάσεις και λάσπη ακόμη κι αυτή την ύστατη στιγμή ενώπιον της Επιτροπής», σχολιάζουν κύκλοι του Κινήματος Αλλαγής και παρατηρούν:

«Από την στιγμή της αποκάλυψης του παρακράτους του ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγουν σε γελοίους αντιπερισπασμούς.

Ο Δ. Παπαγγελόπουλος πνίγηκε σήμερα στην ίδια του την πλεκτάνη. Και όταν ρωτήθηκε για τα πραγματικά περιστατικά της περιθρύλητης συνάντησής του με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά επήλθε η κατάρρευση και η σιωπή».