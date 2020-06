Οικονομία

Τσίπρας: Καταστροφική η ΚΥΑ για τα δωμάτια καραντίνας

"Πυρά" στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κατά την συνάντηση του με το προεδρείο του ΣΕΤΕ.

«Η επανεκκίνηση του τουρισμού αντιμετωπίστηκε με προχειρότητα και ανευθυνότητα από την κυβέρνηση» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με το προεδρείο του ΣΕΤΕ.



«Παλινωδίες από τον υπουργό, ανακοινώσεις που δημιουργούσαν τουριστικές περιοχές και νησιά τριών κατηγοριών, αποκλεισμούς χωρών και διπλωματικά επεισόδια. Και το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενίσχυση και υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ρευστότητας στον τουριστικό κλάδο» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ επικέντρωσαν την κριτική τους και στην Κοινή υπουργική απόφαση της κυβέρνησης για τα δωμάτια που πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά κάθε μονάδα που έχει πάνω 10 δωμάτια προκειμένου να παραμένουν σε καραντίνα οι πιθανοί ασθενείς με κορονοιό.



«Πιστεύω ότι πρόκειται για άλλη μια περίπτωση που μπορεί να αποβεί καταστροφική. Πρέπει να την πάρει πίσω» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, προτείνοντας ταυτόχρονα η καραντίνα να γίνεται σε ξεχωριστές μονάδες.



Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ τόνισε ότι η δική τους πρόταση είναι ότι τα δωμάτια για καραντίνα δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά αλλά δυνητικά διότι δεν έχουν όλες οι μονάδες την δυνατότητα αυτή.





Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε με έμφαση ότι ο τουρισμός δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι εθνικό. «Η κρίση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, όχι με προχειρότητα και πρέπει η οικονομική και θεσμική στήριξη να γίνει με σχεδιασμό. Διότι φοβάμαι ότι χώρες με μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων όπως η Ισπανία, θα έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα διότι αντιμετώπισαν με σοβαρότητα την επανεκκίνηση και εμείς δυστυχώς θα είμαστε ουραγοί» επεσήμανε.



Όπως εξήγησε θα πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε ώστε οι απώλειες να είναι οι λιγότερες δυνατές και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε το θετικό brand της χώρας και το θετικό brand της πολύ καλής πορείας της πανδημίας που δεν πρέπει να χαλάσει, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη θετική ανάκαμψη την επόμενη χρονιά.





Στην συνέχεια ο Αλ.Τσίπρας επανέλαβε τους 4 άξονες του προγράμματος ενίσχυσης του τουρισμού όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: επιδότηση της εργασίας, μη επιστρεπτέα ενίσχυση για το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης, πρόσβαση σε εύκολο δανεισμό μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας και γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού ύψους 700 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιμα χρήματα που υπάρχουν στο δημόσιο ταμείο.



Από την πλευρά του ο Γιάννης Ρέτσος , πρόεδρος του ΣΕΤΕ, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτόσημο στα βασικά του σημεία με τις προτάσεις που έδωσαν στην κυβέρνηση οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι του τουριστικού κλάδου. Αναφερόμενος στις προοπτικές του τουρισμού για φέτος μίλησε για μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. «Η εικόνα δεν είναι καλή. Από τις 15 Ιουνίου υπάρχουν λίγο περισσότερες πτήσεις αλλά τουρισμός δεν υπάρχει» σημείωσε ο κ. Ρέτσος και εξήγησε ότι με τα στοιχεία που διαθέτουν θα είναι έκπληξη αν τα έσοδα από τον τουρισμό ξεπεράσουν τα 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κυμανθούν στο 20 με 25% των περσινών εσόδων.

Μαξίμου: Ο κ. Τσίπρας θα βάλει σε καραντίνα τον κ. Παππά;

Με δηκτικό τρόπο σχολίασαν κυβερνητικοί κύκλοι όσα είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος σήμερα στον τουρισμό χρησιμοποίησε τη λέξη καραντίνα. Ο κ. Παππάς δεν ήταν όμως τουρίστας. Ήταν Υπουργός της Κυβέρνησής του και ο πιο στενός συνεργάτης του. Ας πει λοιπόν ο κ. Τσίπρας αυτό που περιμένουν να ακούσουν οι Έλληνες: θα βάλει σε καραντίνα τον κ. Παππά ή θα αναλάβει την ευθύνη για το παρακράτος»;