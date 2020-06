Κοινωνία

Ανατροπή σε στάση εργασίας των ΜΜΜ

Κανονικά την Πέμπτη τα δρομολόγια του τραμ. Πώς θα κινηθούν τρένα και μετρό. Αναστέλλει την τετράωρη στάση εργασίας το ΣΕΤ.

Κανονικά θα κινηθούν αύριο Πέμπτη οι συρμοί του τραμ μετά την απόφαση των εργαζομένων του για αναστολή της προκηρυχθείσας τετράωρης στάσης εργασίας (από 12.00 έως 16.00).

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων Τραμ προχώρησαν στην απόφαση αυτή (προσωρινή αναστολή) κατόπιν επικοινωνίας που είχαν με τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπου και ορίστηκε συνάντηση για την ερχόμενη Δευτέρα προκειμένου να συζητήσουν τα αιτήματά τους (ΣΣΕ, προσλήψεις εργαζομένων κλπ).

Σημειώνεται πως τις παραπάνω ώρες κινητοποιημένα θα είναι τα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ λόγω της στάσης εργασίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ενώ δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια της γραμμής 3 του Μετρό στο τμήμα Δουκ. Πλακεντίας: - Αεροδρόμιο και αντίστροφα.