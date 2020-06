Κοινωνία

Παιδάκι λιποθύμησε από την πείνα έξω από φούρνο (βίντεο)

Συγκλονίζει το δράμα μιας μονογονεϊκής οικογένειας από τη Ρόδο. Η μητέρα παραμένει άνεργη, εδώ και έναν χρόνο.

Της Τζένης Κρουσταλλακίδου

Είναι απόγευμα. Μια μητέρα, μαζί με την 9χρονη κόρη της, πηγαίνει στον φούρνο να αγοράσει ψωμί, στην πόλη της Ρόδου.

Το μικρό κορίτσι λιποθυμάει. Είχε μέρες να φάει. Η μητέρα της 9χρονης μαθήτριας, εποχική ξενοδοχοϋπάλληλος, δεν εργάζεται εδώ και μήνες.

«Η κόρη μου λιποθύμησε από την πείνα. Είμαι άνεργη εδώ και τόσους μήνες. Είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος. Έχω να εργαστώ από πέρυσι τον Αύγουστο. Απολυθήκαμε, ήμασταν εποχικοί εργαζόμενοι. Δεν έχουμε να φάμε. Το παιδί πείναγε και εγώ δεν είχα. Πρέπει να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή. Είμαστε άνεργοι», δήλωσε η μητέρα του παιδιού στο STAR.

Το περιστατικό απασχόλησε έντονα και την Ένωση Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου. «Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα της, μου ανέφερε το περιστατικό και εγώ θεώρησα υποχρέωση μου να το ανεβάσω στο διαδίκτυο, στα social media για να ενημερώσω τον κόσμο. Η μητέρα ήταν χωρίς δουλειά από τον Αύγουστο, απ’ τον Σεπτέβριο, απ’ τον Οκτώβριο, κάπου εκεί. Νομίζετε ότι είναι η μοναδική κυρία; Ή νομίζετε ότι σε δύο μήνες δεν θα είμαι και εγώ στην ίδια θέση με την κυρία;», δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, Τάσος Ψαρόμπας.

Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα του σπιτιού της άνεργης μητέρας

Σαν να μην έφθανε η ταλαιπωρία της άνεργης μητέρας και του παιδιού της, η ΔΕΗ φέρεται να έκοψε το ρεύμα της οικογένειας για ανεξόφλητους λογαριασμούς.

Πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά, που βιοπορίζεται πλέον μόνο με το επίδομα των 170 ευρώ κάθε δύο μήνες.

Με δυσβάστακτα οικονομικά προβλήματα έρχονται αντιμέτωποι και άλλοι υπάλληλοι που δουλεύουν εποχικά στην τουριστική σεζόν, όπως αναφέρουν επαγγελματίες του νησιού.