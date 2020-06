Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: σε χαμηλά επίπεδα ο δείκτης μεταδοτικότητας στη χώρα (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το πολυαναμενόμενο εμβόλιο και την πορεία του κορονοϊού στη χώρα.