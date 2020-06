Πολιτική

Εντυπωσιακή άσκηση με πραγματικά πυρά και βύθιση πλοίου με τορπίλη (εικόνες)

Η τελική φάση της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι βολές, διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτίως Ν. Καρπάθου.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ και τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ, επιβιβάστηκε στη φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟΝ από την οποία παρακολούθησε έως τις πρώτες πρωινές ώρες διακλαδικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο της τελικής φάσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε όλη τη Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και αποσκοπούσε στον έλεγχο, στη δοκιμή και στη βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών διεξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων.

Ως επιστέγασμα της εν λόγω εκπαίδευσης το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2010 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης και ο Αρχηγός Στόλου, παρακολούθησαν από τη φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟΝ βολές κατά πραγματικού στόχου επιφάνειας από Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η τελική φάση της προαναφερόμενης εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι βολές, διεξήχθη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νοτίως Ν. Καρπάθου και περιλάμβανε βολές Κατευθυνόμενων Βλημάτων από Μονάδες Επιφανείας και Ελικόπτερο του ΠΝ, Αεροσκάφη της ΠΑ και Τορπίλης Μάχης (Τ/Λ) από Υποβρύχιο, κατά πραγματικού στόχου επιφανείας. Όλες οι βολές ήταν επιτυχείς και είχαν ως τελικό αποτέλεσμα τη βύθιση του στόχου.

Αναλυτικότερα, οι βολές εκτελέσθηκαν ως ακολούθως:

Ένα Κ/Β RIM-7 Sea Sparrow από τη Φ/Γ ΛΗΜΝΟΣ.

Ένα Κ/Β HELLFIRE από Ε/Π τ. S-70B AEGEAN HAWK.

Δύο Κ/Β MAVERICK από Α/ΦH F-16 Block 52+.

Μία Τ/Λ SST-4 (μάχης) από Υ/Β τ.214.

