Ο “Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας” στα διεθνή ΜΜΕ (εικόνες)

Το γύρο του κόσμου κάνει η "Νέα Αθήνα". Πώς "είδαν" τα διεθνή ΜΜΕ τον "Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας".

Το ενδιαφέρον ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης προσελκύει όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας αλλά και συνολικά οι αλλαγές προς το θετικότερο που γίνονται στην πόλη.

«Η Νέα Αθήνα» είναι, ενδεικτικά, ο τίτλος της Γερμανικής εφημερίδας Badische Zeitung στο αφιέρωμα της στην Ελληνική πρωτεύουσα. Παράλληλα επισημαίνεται η προσπάθεια του Κώστα Μπακογιάννη να κάνει πιο ανθρώπινη την πόλη υλοποιώντας ένα έργο που πολλοί μιλούσαν και σχεδίαζαν γι’ αυτό τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά δεν το ολοκλήρωσαν.

Η δημοσιότητα που αποκτά μέρα με την μέρα ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια της πόλης αλλά και συνολικότερα της χώρας να αναδειχθεί σε τουριστικό προορισμό για τα επόμενα χρόνια και να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία του κορωνοϊου.

Το διεθνές δίκτυο Al Jazeera σε εκτενή ανταπόκριση του από την Αθήνα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα φιλοδοξεί να γίνει μια πιο πράσινη πόλη με περισσότερο διαθέσιμο χώρο για τους πεζούς και τα ποδήλατα, μια εξέλιξη που μπορεί να ενισχύσει το τουριστικό ρεύμα προς την πόλη την επαύριο του κορωνοϊού.

Επισημαίνει ότι η κεντρική ιδέα είναι η δημιουργία ενός Μεγάλου Περιπάτου και τονίζει ότι δημιουργούνται 7 χιλιόμετρα νέων πεζοδρόμων και 3 χιλιόμετρα νέων ποδηλατοδρόμων ενώ γράφει ότι οι επαγγελματίες εμφανίζονται θετικοί στο έργο καθώς θα συμβάλει σε ένα πιο ήσυχο από ηχορύπανση και με λιγότερη ατμοσφαιρική μόλυνση, κέντρο. Αναφέρει επίσης ότι η σύλληψη της ιδέας αυτής είχε γίνει πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και υλοποιήθηκε εν μέρει (π.χ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου κάτω από την Ακρόπολη), ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Η πανδημία αλλάζει την Αθήνα προς το καλύτερο, επισημαίνουν, δύο γερμανικές εφημερίδες (Badische Zeitung και Rheinische post) οι οποίες αφού αναφέρονται στην νέα εικόνα της Ομόνοιας με το σιντριβάνι τονίζουν, μεταξύ άλλων, πως ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης που ανέλαβε τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει πολλά πλάνα για την πόλη του. Η Ομόνοια έχει μια μεγάλη ιστορία, ήταν η καρδιά της ελληνικής μητρόπολης. Αλλά στα προηγούμενα χρόνια οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες απέφευγαν αυτόν τον παραμελημένο τόπο και τη γύρω περιοχή.

Τώρα η Ομόνοια μπορεί να γίνει ένα ζωντανό σταυροδρόμι, ένα νέο κέντρο μιας πόλης που αλλάζει. Για καιρό η Ομόνοια ήταν κλεισμένη σαν εργοτάξιο και τώρα δείχνει τη λάμψη της. Στο κέντρο ξεπηδά ξανά ένα σιντριβάνι, όπως τη δεκαετία του 60. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι πίδακες φτάνουν ψηλά και το βράδυ αλλάζει χρώματα με Led. Το φροντισμένο γρασίδι γύρω γύρω είναι μια όαση πρασίνου στην τσιμεντένια Αθήνα, ενώ η πλατεία έχει ντυθεί με υλικό που προστατεύει από τη ζέστη και την κάνει πιο υποφερτή το καλοκαίρι. Τώρα όλο και περισσότεροι Αθηναίοι κάνουν εκεί την απογευματινή τους βόλτα. Σε λίγο οι τουρίστες θα κατακλύσουν την πλατεία, της οποίας η αναδιαμόρφωση είναι απλά η αρχή.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης που ανέλαβε τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει πολλά πλάνα για την πόλη του. Μεγάλος περίπατος ονομάζεται το πρόγραμμα, με το οποίο ο Δήμαρχος θα μεταμορφώσει την πόλη. Το πλάνο είναι να ξαναδώσει στους κατοίκους την πόλη που είναι παραδομένη από το ‘60 στα αυτοκίνητα.

Πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι μήκους 6,8 χμ θα δημιουργηθούν. 50.000 τμ θα αποδοθούν σε πεζούς και ποδηλάτες. Η πανδημία έδωσε στα πλάνα μεγαλύτερη ώθηση. Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται πως, η πόλη των 4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει αναπτυχθεί χαοτικά τις περασμένες δεκαετίες. Είναι μια πολύπλευρη, ζωντανή μητρόπολη, που όμως δοκιμάζει τα νεύρα και τις δυνάμεις. Ο Κώστας Μπακογιάννης θέλει να την κάνει πιο ανθρώπινη.