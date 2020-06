Πολιτική

Τουρκικά F-16 πάνω από το Αιγαίο

Συνεχίζει την προκλητική της παρουσία στα ελληνικά νησιά η Τουρκία.

Συνεχίζει την προκλητική τους παρουσία στο Αιγαίο οι Τούρκοι καθώς το πρωί της Πέμπτης τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν εκ νέου πάνω από το Αιγαίο.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, πέταξε πάνω από τις Οινούσες στις 11:00, 11:05 και 11:15 σήμερα και πάνω από την Παναγιά στις 11:02, 11:05 και 11:14 στα 25.000 πόδια. Στις 11:51, το ίδιο τουρκικό ζεύγος πέταξε πάλι πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσες στα 26.000 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.