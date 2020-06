Life

“The 2Night Show”: εξομολογήσεις με πολλή μουσική την Πέμπτη (εικόνες)

Ξεχωριστούς καλεσμένους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και συζητά μαζί τους τα επαγγελματικά τους σχέδια και όχι μόνο!

Απόψε στις 24:00, ο Σάκης Τανιμανίδης συναντά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και σε μια φιλική κουβέντα μιλάει για όλους και για όλα. Πώς βίωσε τον κορονοϊό; Τι απαντά στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε εκείνος και η σύζυγός του;

Γιατί αποφάσισε να παρουσιάσει το τηλεπαιχνίδι «Βοοm» και γιατί δεν θα παρουσίαζε ποτέ το «Big Brother»; Πόσο καιρό θα απέχει από την τηλεόραση; Τι γνώμη έχει για την κριτική που δέχθηκε η Χριστίνα Μπόμπα ως παρουσιάστρια;

Ο Γιώργος Γιαννιάς γιορτάζει τα 20 χρόνια του στη δισκογραφία μαζί με την παρέα του «The 2Night Show».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης θυμάται τις μεγάλες επιτυχίες του και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτές. Ένα σπέσιαλ αφιέρωμα, γεμάτο συγκίνηση, νοσταλγία, μοναδικές αναμνήσεις και πολλή μουσική.

Η δημοσιογράφος Τίνα Μιχαηλίδου δίνει την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη. Μεταξύ άλλων, μιλάει για τη συνεργασία της με τον Νίκο Μάνεση και τον ρόλο που έχει παίξει η Ζήνα Κουτσελίνη στην επαγγελματική της πορεία. Επίσης, εξηγεί τους λόγους που απέρριψε την ψυχαγωγία και τα lifestyle ρεπορτάζ, για χάρη της ενημέρωσης.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

