Υγεία - Περιβάλλον

Θαλάσσια ρύπανση στην Ελευσίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το έκτακτο σχέδιο για την απορρύπανση της περιοχής και ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες εργασίες.

(φωτογραφία αρχείου)

Θαλάσσια ρύπανση, αποτελούμενη από ελαφρά πετρελαιοειδή καθώς και διάσπαρτους ιριδίζοντες πετρελαιοειδείς σχηματισμούς επί της ακτογραμμής, διαπιστώθηκε το πρωί, από στελέχη της λιμενικής Αρχής Μεγάρων, στη θαλάσσια περιοχή Βουρκαρίου Μεγάρων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνος Α.Ε., ενώ ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης και πραγματοποιήθηκαν εργασίες απορρύπανσης από στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου Ελευσίνας και της λιμενικής Αρχής Μεγάρων. Το περιστατικό ανέλαβε από ξηράς κι από θαλάσσης ιδιωτική εταιρεία απορρύπανσης.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Γ΄ λιμενικό τμήμα Μεγάρων του κεντρικού λιμεναρχείου Ελευσίνας.