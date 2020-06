Αθλητικά

“Χρυσάφι” για τον Χακίμι προσφέρει η Ίντερ

Ο ιταλικός σύλλογος μπαίνει ”σφήνα” στα σχέδια δύο γερμανικών ομάδων να αποκτήσουν τον άσο της μπάλας.

Έτοιμη να αφήσει στα... κρύα του λουτρού τις Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου, που έχουν ξεκινήσει εδώ κι εβδομάδες τη «μονομαχία» για το ποια θα μπορέσει να κάνει (μόνιμα) δικό της τον Ασράφ Χακίμι από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι η Ίντερ, η οποία κινείται γρήγορα για να... προλάβει τις δύο μεγάλες δυνάμεις του γερμανικού ποδοσφαίρου.



Ο 22χρονος δεξιός μπακ, που έκανε φανταστικές σεζόν την τελευταία διετία στη Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ ως δανεικός από τη «βασίλισσα» (12 γκολ και 17 ασίστ σε 72 επίσημα ματς), αποτελεί το Νο1 στόχο του Αντόνιο Κόντε για το δεξιό άκρο των «νερατζούρι». Και σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα η Ίντερ έχει κάνει ήδη πρόταση ύψους 40 εκατ. Ευρώ προς τη Ρεάλ Μαδρίτης για να τον αποκτήσει.



Οι Ιταλοί μάλιστα, φέρονται να προσφέρουν τετραετές συμβόλαιο στον Χακίμι με ετήσιες απολαβές 5 εκατ. Ευρώ κι όπως τονίζεται έχουν ήδη αποσπάσει το «ναι» του παίκτη κι απομένει το… «si» των «μερένχες».