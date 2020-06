Πολιτική

Βούλτεψη - Βαρεμένος στον ΑΝΤ1: κόντρα για την Novartis (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε οξείς τόνους η αντιπαράθεση των βουλευτών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, στον απόηχο του συμβιβασμού στις ΗΠΑ και της δημοσιοποίησης του ντοκουμέντου Μιωνή – Παππά.