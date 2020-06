Πολιτική

“ΑΡΙΑΔΝΗ 20”: εντυπωσιακή η πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου στον Πατραϊκό (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση Ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 20» που διεξήχθη στη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου.

Στην άσκηση συμμετείχαν η φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ» ως πλοίο έδρας του διοικητή της διοίκησης Ναρκοπολέμου πλοιάρχου Θεόδωρου Αλεξόπουλου, τα ναρκοθηρευτικα «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» και «ΕΥΡΩΠΗ», η κανονιοφόρος «ΝΑΥΜΑΧΟΣ», το ρουμανικό υδρογραφικο Υ/Γ «RΟS A. CATUNEANU», μονάδες της Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) με πλοίο διοίκησης το πλοίο γενικής υποστήριξης «ΑΛΙΑΚΜΩΝ», ομάδες εξουδετέρωσης ναρκών και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

H "ΑΡΙΑΔΝΗ" διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια βάση με σκοπό την εκπαίδευση σε αντικείμενα ναρκοπολέμου και τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και την προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται ότι τη διοίκηση της SNMCMG2 έχει αναλάβει η Ελλάδα μέχρι τα τέλη χρόνου. Καθήκοντα παρέλαβε στις 15 Ιουνίου ο αντιπλοίαρχος Δημήτριος Κατσούρας από τον Ρουμάνο ομόβαθμο του Valentin- Cataline Vlad.