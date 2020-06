Κοινωνία

Κορονοϊός: 825 δείγματα θα ελέγχονται καθημερινά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” επιθεώρησε ο Νίκος Χαρδαλιάς, εν όψει των πρώτων πτήσεων από το εξωτερικό.

Σε τεχνική σύσκεψη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης”, παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι πτήσεις από το εξωτερικό.

Όπως εξήγησε, το “στοίχημα” του Ηρακλείου είναι ένα μεγάλο “στοίχημα”, καθώς πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πύλες εισόδου τουριστών στην χώρα, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι από την πρώτη μέρα, κατά την οποία αναμένονται δεκάδες πτήσεις, μικρές ή μεγάλες αρρυθμίες θα πρέπει να είναι λυμένες, ώστε με την μοναδική σοβαρότητα και την διαδικασία που χρειάζεται να υποδεχθούμε όλους τους ταξιδιώτες.

«Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τα ζητήματα που αφορούν στον τουρισμό είναι ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για την Κυβέρνηση, όμως εξίσου σημαντικά και σε πρώτο πλάνο είναι και τα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Αυτό που θα συμβεί, είναι ότι θα ανοίξει η χώρα αλλά με απόλυτους κανόνες υγείας και υπευθυνότητας απέναντι στις διαδικασίες που χρειάζονται, ώστε να είναι ασφαλείς και οι ταξιδιώτες που θα έρθουν, αλλά κυρίως ο γενικός πληθυσμός που θα τους υποδεχθεί. Είναι μια δύσκολη άσκηση, παρόλα αυτά έχουμε αποδείξει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και όλοι οι Έλληνες, ότι στα δύσκολα, όλοι μαζί σε πνεύμα συνεργασίας, συνεννόησης και συναίνεσης μπορούμε να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ανακοίνωσε δε, ότι καθημερινά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα λαμβάνονται 825 δείγματα που θα ελέγχονται σε εργαστήριο στην Κρήτη.

«Τα μέτρα υποδοχής των ταξιδιωτών, όλα τα πρωτόκολλα έχουν ολοκληρωθεί, και ήδη τη Δευτέρα και την Τρίτη θα τρέξουν και οι ασκήσεις προσομοίωσης σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Η λήψη των δειγμάτων θα γίνεται στοχευμένα, μέσα από μια διαδικασία με επιστημονικό υπόβαθρο, άρα από την ώρα που κάποιος θα μπαίνει μέσα, θα ξέρουμε ότι θα πρέπει στον συγκεκριμένο άνθρωπο να γίνει το τεστ και μάλιστα θα γίνεται από υγειονομικά συνεργεία των ενόπλων δυνάμεων που θα συνεπικουρούνται από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση, σε συνεργασία με τον αερολιμενάρχη και το υγειονομικό προσωπικό και όλους τους εμπλεκόμενους, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά», εξήγησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Χαρδαλιάς εμφανίστηκε αισιόδοξος, ενώ διευκρίνισε ότι παραμένουμε όλοι σε επιφυλακή. «Ο ιός είναι εδώ και αν ατομικά ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί ως σύνολο εφαρμόσουμε τα μέτρα, το όποιο κρούσμα μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται, θα το αντιμετωπίσουμε και όλα θα πάνε καλά. Αυτή η σεζόν είναι μια άσκηση για το αύριο. Είναι μια άσκηση για το μέλλον του τουρισμού στη χώρα, και ο καθένας μας καλείται να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο και θα τον παίξουμε με υπευθυνότητα με συνέπεια με νηφαλιότητα και με ψυχραιμία», συμπλήρωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα τουριστικών φορέων της Κρήτης για τον ορισμό ενός και μόνο ξενοδοχείου καραντίνας, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο χειρίζεται με επιμέλεια και σκληρή δουλειά το Υπουργείο Τουρισμού. «Δεν υπάρχει επιχειρησιακή λογική, όμως, σε όλη την Κρήτη να υπάρχει σε ένα σημείο, ένα ξενοδοχείο καραντίνας. Ως εκ τούτου, αυτή η άσκηση συνεχίζεται, η συζήτηση και η διαβούλευση νομίζω ότι ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ώρες και θα είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχουμε, που αφορά στα πρωτόκολλα, από τη στιγμή που θα βρεθεί κάποιο κρούσμα, να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα».

Πάντως, ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε ως το επόμενο μεγάλο “στοίχημα” τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα όποια κρούσματα καταγραφούν, ενώ συνέστησε ψυχραιμία και νηφαλιότητα από όλους. «Δεν υπάρχει κάτι που να με προβληματίζει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τον τρόπο, τις διαδικασίες και τα μέσα για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην εφαρμογή συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και διαδικασίας. Αυτό θα γίνει και την Τετάρτη. Προφανώς το Ηράκλειο έχει ιδιαιτερότητες λόγω της μαζικής εισαγωγής τουριστών από την πρώτη κιόλας ημέρα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μικρές αρρυθμίες. Έχει αξία, μέσα από τον μηχανισμό παρακολούθησης, να το διαχειριστούμε και να λύσουμε όποιο πρόβλημα προκύψει» ανέφερε.