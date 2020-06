Κόσμος

Φίλη Γιώργου Ζαπάντη στον ΑΝΤ1: παράλογη η αντίδραση των αστυνομικών (βίντεο)

Η Σοφία Χηράκη μιλά για την ήπια αντίδραση της κοινότητας στην δολοφονία του 29χρονου, από τριπλό «χτύπημα» με τέιζερ.