Πολιτική

Στην Τυνησία για συναντήσεις και υπογραφές ο Νίκος Δένδιας

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συναντήσεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ποια συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Τυνησία όπου θα έχει συναντήσεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Κατά την επίσκεψή του στην Τυνησία, ο Υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της χώρας, Kais Saied και τον Πρωθυπουργό, Elyes Fakhfakh, ενώ θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του, Noureddine Erray.

Οι συζητήσεις θα εστιασθούν σε ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις τρέχουσες εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, θα συζητηθούν το Μεσανατολικό και οι σχέσεις ΕΕ-Τυνησίας.

Τέλος, θα υπογραφεί Συμφωνία Θαλασσίων Μεταφορών μεταξύ των δύο χωρών.