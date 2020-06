Παράξενα

Υπεραιωνόβια Ικαριώτισσα αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 τα μυστικά της ζωής (βίντεο)

Μία γυναίκα 109 ετών μιλά για το πώς κατάφερε να είναι μέχρι σήμερα στη ζωή. Τα μυστικά της μακροζωίας.