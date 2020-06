Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: συνέχεια για τα ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας

Μία ημέρα πριν πέσει η αυλαία των Πανελλαδικών και για τα ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Προτελευταία ημέρα Πανελλαδικών η σημερινή για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν σήμερα, Δευτέρα, στα εξής μαθήματα:

- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων,

- Ηλεκτρικές Μηχανές,

- Οικοδομική και

- Τεχνολογία Υλικών