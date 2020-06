Κοινωνία

Κως: Η πρώτη διεθνής πτήση σε περιφερειακό αεροδρόμιο

Η πτήση που αφίχθη στο νησί του Ιπποκράτη, σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περιόδου για τα ελληνικά νησιά.

Προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Κω, η πτήση της TUI fly από Αννόβερο προς το νησί του Ιπποκράτη, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της τουριστικής περιόδου για τα ελληνικά νησιά.

Οι επιβάτες είναι διάφοροι επαγγελματίες που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας στη Γερμανία. Το ταξίδι πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εφημερίδα BILD.

Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, το πρόγραμμα της TUI fly περιλαμβάνει 56 πτήσεις προς ελληνικούς προορισμούς. Ιδαίτερα δημοφιλείς στο γερμανικό κοινό της TUI είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως και η Πελοπόννησος. Οι πρώτες πτήσεις θα ξεκινήσουν από το Αννόβερο, το Ντίσελντορφ, τη Φρανκφούρτη, τη Στουτγάρδη, το Μόναχο, την Κολωνία/Βόννη και τη Βασιλεία της Ελβετίας.

Στο αεροδρόμιο του νησιού βρέθηκε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τουρισμού, φορείς του νησιού αλλά και επαγγελματίες του κλάδου, προκειμένου να τους καλωσορίσουν.