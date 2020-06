Οικονομία

Σταϊκούρας: οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στη μετά-κορονοϊό εποχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεκτικές πολιτικές που θα επιτρέψουν να οικοδομήσει η Ελλάδα ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εγχώρια και ευρωπαϊκά μέσα και πόρους...

Τις οκτώ βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στη μετά-κορονοϊό εποχή- μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών και, πρωτίστως, ασφαλιστικών εισφορών, η αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους και οι αποκρατικοποιήσεις- περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε ομιλία του στο «10th Nicosia Economic Congress».

Ειδικότερα, οι κυριότερες αυτές πολιτικές είναι οι εξής:

Η εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, με τη σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών και, πρωτίστως, ασφαλιστικών εισφορών. Η προώθηση ενός νέου πλαισίου αντιμετώπισης του υψηλού- συσσωρευμένου- ιδιωτικού χρέους, με ιδιαίτερη πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα αλλά και κοινωνική δικαιοσύνη το πρόβλημα. Η περαιτέρω ενίσχυση της ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα και της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος θα περιορίσει τη γραφειοκρατία για πολίτες και επιχειρήσεις. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της επενδυτικής ελκυστικότητας της οικονομίας, με κατάθεση και ψήφιση σειράς νομοσχεδίων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός νέου, βελτιωμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης (σήμερα αρχίζει και αυτή τη συζήτηση στη Βουλή), στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας κ.ά. Η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο κανονιστικό πλαίσιο για το επιχειρείν, στο δικαστικό σύστημα, στη διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων, στην αγροτική πολιτική κ.ά. Η πραγματοποίηση επενδύσεων στις υποδομές, με έμφαση στην πράσινη οικονομία, επί τη βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, είναι συνεκτικές πολιτικές που θα επιτρέψουν να οικοδομήσει η Ελλάδα «ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό, κατά τον βέλτιστο τρόπο, τα διαθέσιμα εγχώρια και ευρωπαϊκά μέσα και πόρους, με όραμα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη».

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η οικοδόμηση του νέου αυτού προτύπου- απαλλαγμένου από τις αδυναμίες και τις παθογένειες του παρελθόντος, βασισμένου σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην εξωστρέφεια, σε κλάδους και τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, ώστε η χώρα μας να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας- αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό «στοίχημα». Δήλωσε, όμως, πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα κερδίσει το «στοίχημα» αυτό.

Την ίδια βεβαιότητα εξέφρασε και για την Κύπρο, προσθέτοντας ότι «Ελλάδα και Κύπρος έχουν αποδείξει, άλλωστε, ότι ξέρουν πώς να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις- οικονομικές και γεωπολιτικές- προς όφελος των πολιτών τους. Έχουν, επίσης, αποδείξει ότι αποτελούν βασικούς πυλώνες σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, έχοντας πολλά να προσφέρουν σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Στην ομιλία του, ο υπουργός περιέγραψε πώς η εξάπλωση της πανδημίας του κορoνοϊού ανέκοψε την αναπτυξιακή δυναμική που είχε αρχίσει να αποκτά η ελληνική οικονομία το β' εξάμηνο του 2019 και έως τις αρχές του 2020 και είπε ότι «η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών δίνουν από την πρώτη στιγμή, με προνοητικότητα, μεθοδικότητα και αίσθημα δικαίου, τη μάχη αυτή, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο σχέδιο», που περιλαμβάνει πλήθος σημαντικών, συμπληρωματικών μεταξύ τους, εργαλείων και δράσεων για την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Παράλληλα, είπε καταλήγοντας, η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα και στη μετά-κορονοϊό εποχή. «Όσο η οικονομία αρχίζει να σταθεροποιείται και να αποκαθίσταται, τόσο θα δρομολογούμε πολιτικές με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, πάνω στη βάση τόσο της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, την οποία με κόπο χτίσαμε, όσο και της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεων που θα ξεδιπλωθούν στο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιό μας και θα αποτελέσουν εφαλτήριο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, προκειμένου η Ελλάδα να προστεθεί στις δυναμικές οικονομίες της Ευρώπης», ανέφερε.