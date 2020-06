Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια ανησυχία για νέο είδος γρίπης (βίντεο)

O φόβος μιας νέας και πιο θανατηφόρας πανδημίας απειλεί την ανθρωπότητα. Σε σφαγεία και χοιροστάσια της Κίνας εντοπίστηκε ένα νέο στέλεχος παρεμφερές με εκείνο της γρίπης του 2009.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας «θα διαβάσει προσεκτικά» την κινεζική μελέτη για το νέο στέλεχος του ιού της γρίπης των χοίρων που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ανθρώπινης πανδημίας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού τονίζοντας εκ προοιμίου πως η έρευνα δείχνει ότι δεν πρέπει να μειωθεί η επιφυλακή για την γρίπη κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

«Θα διαβάσουμε προσεκτικά την έρευνα για να καταλάβουμε ποιο είναι το καινούργιο», δήλωσε ο Κρίστιαν Λίντμάιερ κατά την διάρκεια ενημέρωσης στην Γενεύη, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντική η συνεργασία επί των ευρημάτων της έρευνας και η παρακολούθηση των ζωικών πληθυσμών. «Αναδεικνύει επίσης το γεγονός ότι δεν πρέπει να μειώσουμε την επιφυλακή για την γρίπη και ότι χρειάζεται να είμαστε σε επαγρύπνηση και να συνεχίσουμε την παρακολούθηση ακόμη και μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού», είπε.

Ερευνητές εντόπισαν στέλεχος του ιού της γρίπης των χοίρων στην Κίνα, ο οποίος παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά που είναι ικανά να προκαλέσουν μελλοντική πανδημία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση PNAS

Το στέλεχος ονομάσθηκε G4 και είναι γενετικός απόγονος του στελέχους H1Ν1 που προκάλεσε την πανδημία του 2009: διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που δείχνουν μεγάλη προσαρμοστικότητα για την προσβολή των ανθρώπων», αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης, ερευνητές κινεζικών πανεπιστημίων και του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Κατά το διάστημα 2011 έως 2018, οι ερευνητές έλαβαν 30.000 δείγματα ρινικών εκκρίσεων από χοίρους στα σφαγεία 10 κινεζικών επαρχιών και σε κτηνιατρικό νοσοκομείο, απομονώνοντας 179 ιούς της γρίπης. Η πλειονότητα ανήκε σε νέο είδος που κυριάρχησε μεταξύ των χοίρων το 2016.

Οι ερευνητές προχώρησαν στην συνέχεια σε σειρά πειραμάτων στο εργαστήριο και στις νυφίτσες, ζώα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για την γρίπη διότι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν είναι αντίστοιχα με τα συμπτώματα στον άνθρωπο: πυρετός, βήχας και καταρροή.

Διαπίστωσαν ότι οι ιοί G4 είναι περισσότερο μολυσματικοί, πολλαπλασιάζονται στα ανθρώπινα κύτταρα και προκαλούν στις νυφίτσες βαρύτερα συμπτώματα σε σχέση με άλλα στελέχη.

Σύμφωνα με εργαστηριακά τεστ, η ανοσία κατά των ανθρώπινων ιών της εποχικής γρίπης δεν προστατεύει απέναντι στο G4.

Η κακή νέα εξέλιξη είναι ότι όσοι εργάζονται με τους χοίρους έχουν προσβληθεί σε μεγάλο ποσοστό, 10,4%, σύμφωνα με εξετάσεις αίματος που αναζήτησαν την παρουσία αντισωμάτων του ιού. Το 4,4% του γενικού πληθυσμού φαίνεται επίσης ότι έχει προσβληθεί.

Αρα, ο ιός έχει ήδη περάσει στους ανθρώπους, αναφέρουν οι ερευνητές στην μελέτη τους, αλλά δεν υπάρχει απόδειξη για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτός είναι σήμερα ο φόβος τους.

«Οι πανδημίες προκαλούνται όταν ιοί της γρίπης A με ένα νέο αντιγόνο επιφανείας αποκτούν ικανότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο...Η ανησυχία είναι μήπως οι μολύνσεις ανθρώπων από τους ιούς G4 οδηγήσουν σε προσαρμογή στον άνθρωπο και αυξήσουν τον κίνδυνο πανδημίας», συμπεραίνουν οι ερευνητές.

Πρέπει επειγόντως οι πληθυσμοί των ανθρώπων που εργάζονται σε επαφή με χοίρους να τεθούν υπό παρακολούθησιν.

«Οι έρευνες αποτελούν σωτήρια υπενθύμιση ότι αντιμετωπίζουμε διαρκώς τον κίνδυνο εμφάνισης παθογόνων ζωονόσων και ότι τα ζώα εκτροφής, με τα οποία οι άνθρωποι έρχονται περισσότερο σε επαφή σε σχέση με τα άγρια ζώα, αποτελούν πηγή σοβαρών πανδημικών ιών», σχολιάζει ο James Wood, επικεφαλής της σχολής Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι η Κίνα «αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξή του» (του ιού) και θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης.