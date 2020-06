Πολιτική

Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιστή στο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Δεν πέρασαν 24 ώρες από τη στιγμή που η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε το Αγαθονήσι και τους Λειψούς, και οι Τούρκοι πραγματοποίησαν υπερπτήσεις το πρωί πάνω από Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι.

Το… δηλητήριο άρχισε να στάζει από το απόγευμα της Δευτέρας, με την εθνικιστική εφημερίδα Sozcu να αναφέρει «Πρόκληση από την Πρόεδρο της Ελλάδας προς την Τουρκία - Επισκέφθηκε τη νήσο Εssek που ανήκει το νομό Αϊδινίου».

Το Αγαθονήσι και οι Λειψοί που επισκέφθηκε η κ. Σακελαροπούλου δεν ήταν τυχαία, αφού μπαίνουν συχνά στο “στόχαστρο” των Τούρκων πιλότων.

«Αξιολογούμε τα πάντα από όπου και αν προέρχονται. Το Yπουργείο ακούει καθημερινά όλα αυτά που γίνονται και λέγονται», είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει ενδεχόμενο για “θερμό επεισόδιο” με την Τουρκία μέσα στο καλοκαίρι, απάντησε ότι: «Εξετάζουμε όχι τις προθέσεις της Τουρκίας αλλά τις δυνατότητές της. Σε κάθε δυνατότητα του αντιπάλου έχουμε διάφορες λύσεις και επιλογές και έχουμε εξετάσει και το τρίτο και το τέταρτο βήμα… Η μαχητική ισχύς της Ελλάδας είναι εξαιρετική».

Η Τουρκία ακολουθεί πιστά το δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, που περιλαμβάνει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε συνολικά 18 νησιά. Οι υπερπτήσεις των τουρκικών F-16 αποτυπώνουν πλήρως τις επιβουλές της. Οι Οινούσσες βρίσκονται στην κορυφή με 75 υπερπτήσεις. Ακολουθεί η Παναγιά με 55, η Χίος με 22 και το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελλόριζου με 30.

Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, οι Τούρκοι έχουν προχωρήσει σε 338 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Οι νέες υπερπτήσεις ήρθαν, κατά ορισμένους, να διαλύσουν τις όποιες ισχνές προσδοκίες καλλιεργήθηκαν από την τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν

«Δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να υπάρχουν ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δίαυλοι επικοινωνίας δεν σημαίνει διάλογος, ούτε διαπραγμάτευση…», τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, στον ΑΝΤ1.

Αίσθηση από τις δηλώσεις Ροζάκη

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πρόεδρου του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, Χρήστου Ροζάκη, στο Κρήτη TV. Ο κ. Ροζάκης είπε ότι το Καστελλόριζο δεν ανήκει στα Δωδεκάνησα και δεν παράγει κανένα δικαίωμα στην ΑΟΖ.

«Ο κύριος Ροζάκης εκφράζει προσωπικές απόψεις», σχολιάζουν στον ΑΝΤ1 κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών.