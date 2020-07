Παράξενα

Πλάκωσε στο ξύλο συνάδελφό του επειδή του είπε να φορέσει μάσκα (βίντεο)

Την σέρνει από τα μαλλιά και την χτυπάει με ένα «μπράτσο» καρέκλας. Πώς γλίτωσε από τα χέρια του.

Μία άνευ προηγούμενου επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα στην Ινδία από έναν συνάδελφό της, επειδή του υπενθύμισε ότι πρέπει να φοράει μάσκα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού στη χώρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Ινδός δράστης αρχικά σέρνει από τα μαλλιά τη γυναίκα και στη συνέχεια τη χτυπάει με το «μπράτσο» μιας καρέκλας.

Από τα χέρια του βάρβαρου γλίτωσε χάρι σε έναν άλλο συνάδελφός της ο οποίος επιχείρησε να συγκρατήσει τον εκτός ελέγχου άνδρα, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Η άτυχη γυναίκα παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά την επίθεση που δέχθηκε.

«Η προστασία των γυναικών αποτελεί για εμάς πρώτη προτεραιότητα» διεμήνυσε το τοπικό αστυνομικό τμήμα με ανάρτησή του στο twitter ενώ εκπρόσωποι οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του δράστη.