Life

“Ο πόλεμος των Αχμέντοφ”: Ο Ρώσος κροίσος και το διαζύγιο των 500 εκ. ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε η εν διαστάσει σύζυγος του επιχειρηματία, που φιγουράρει στην λίστα των 100 πλουσιότερων ανθρώπων στον πλανήτη.

Η πρώην σύζυγος του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Φαρχάντ Αχμέντοφ ζήτησε από τη βρετανική δικαιοσύνη να κατασχέσει ένα πολυτελές γιοτ και έργα τέχνης, στο πλαίσιο της απόφασης του διαζυγίου τους ύψους σχεδόν 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά το πέρας μιας σειράς ακροαματικών διαδικασιών κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, δικαστής οικογενειακών υποθέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου γνωστοποίησε ότι θα εκδώσει μια απόφαση έως τα τέλη Ιουλίου.

Στα τέλη του 2016, η βρετανική δικαιοσύνη είχε επιδικάσει στην Τατιάνα Αχμέντοβα το 41% της περιουσίας του πρώην συζύγου της, που ισοδυναμούσε με 453 εκατομμύρια λίρες, ήτοι 495 εκατομμύρια ευρώ με τις σημερινές ισοτιμίες.

Όμως, ο δικηγόρος της πρώην συζύγου του δισεκατομμυριούχου τον κατηγόρησε ότι της έχει καταβάλει μόλις 5 εκατομμύρια λίρες καταγγέλλοντας επίσης ότι εκείνος έχει θέσει σε εφαρμογή μια «στρατηγική διαφυγής» προκειμένου να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Φαρχάντ Αχμέντοφ μεταβίβασε περιουσιακά στοιχεία, όπως το πολυτελές γιοτ MV Luna, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ και έργα τέχνης στον γιο του ή σε δομές με έδρα το Λιχνενστάιν.

Είχε αγοράσει τη Luna, μήκους 115 μέτρων, που διαθέτει πισίνα και χώρους προσγείωσης για ελικόπτερα, από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράβομιτς

Ο Αχμέντοφ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία της βρετανικής δικαιοσύνης και διαβεβαιώνει πως το διαζύγιο έχει εκδοθεί από το 2000 στη Ρωσία.

Ο επιχειρηματίας και πρώην γερουσιαστής, ηλικίας 64 ετών, έκανε περιουσία κυρίως στον ενεργειακό τομέα. Καταλαμβάνει την 68η θέση στη λίστα του περιοδικού Forbes των πλουσιότερων ανθρώπων στη Ρωσία με την περιουσία του να υπολογίζεται στα 1,ka4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον ρωσικό ιστότοπο RBK το 2017, είχε πει ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει «μεγαλύτερη αξία από το χαρτί τουαλέτας», διαβεβαιώνοντας πως δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο στη Βρετανία.

Είχε μάλιστα κατηγορήσει τη βρετανική δικαιοσύνη ότι τάσσεται «πάντα στο πλευρό των γυναικών, ιδίως εκείνων των πλούσιων ανδρών, προκειμένου οι πρώην σύζυγοί τους να ξοδεύουν τα χρήματα που παίρνουν στην Αγγλία».