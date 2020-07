Αθλητικά

Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Ραφήνας: πότε αρχίζει η κατασκευή του (εικόνες)

Παρουσίαση των σχεδίων κατασκευής στο ΟΑΚΑ, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη...

«Η σημερινή ημέρα αποδεικνύει έμπρακτα πως όταν επενδύουμε σε γόνιμες συνεργασίες, μπορεί να γίνει πράξη ένα εθνικό όραμα», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στην εκδήλωση παρουσίασης των σχεδίων κατασκευής του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κωπαηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ, παρουσία του υφ. Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη και του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρνούς.

Ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για ένα «εμβληματικό έργο που σηματοδοτεί τη βούλησή μας να κοιτάμε το μέλλον και μόνο» και ανέφερε, πως το έργο θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία καλύτερα της Ευρώπης. Παράλληλα ευχαρίστησε θερμά τον υφ. Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη, τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρνούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την «αγαστή» και «εποικοδομητική» συνεργασία, που έφερε «γρήγορα και απτά αποτελέσματα».

«Ενώσαμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξή αυτού του μεγαλεπήβολου στόχου που αποτελεί και ισχυρή βούληση της σημερινής κυβέρνησης, να υλοποιηθεί Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο στη Ραφήνα, το οποίο θα αποτελέσει μία σύγχρονη αθλητική δομή, προσβάσιμη σε όλους. Ως Περιφέρεια Αττικής έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση πόρων ύψους 24 εκατ. ευρώ. Επιπλέον έχουμε τη βούληση να συμβάλουμε με όσα μέσα διαθέτουμε στην ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου», επισήμανε ο κ. Πατούλης.

Στη συνέχεια τόνισε πως προτεραιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η διαρκής διεκδίκηση της κατοχύρωσης του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία για ισότητα και παράλληλα η δημιουργία κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, Αθλητική και πολιτική ζωή του τόπου και έκλεισε την τοποθέτησή του με τα εξής: «Η δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου ανοίγει νέους ορίζοντες άθλησης και παρέχει στους Έλληνες αθλητές ίσες ευκαιρίες με τους συναθλητές τους από άλλες χώρες. Με συγκροτημένο σχέδιο και όραμα συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας να γίνει μια δυναμική αναπτυξιακή επανεκκίνηση στην Αττική με ισότιμους όρους για όλους τους πολίτες».

Στην παρουσίαση των σχεδίων κατασκευής του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στη Ραφήνα, εκτός από τον Περιφερειάρχη Αττικής, απεύθυναν χαιρετισμούς ο υφ. Αθλητισμού Λ. Αυγενάκης, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρνούς, ο ευρωβουλευτής Σ. Κυμπουρόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γ. Φουντουλάκης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών, Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Οικονομικών Ν. Πέππας, Αν. Αττικής Θ. Αυγερινός και Βόρειου Τομέα Λ. Κεφαλογιάννη, η εντεταλμένη περιφερειακή Σύμβουλος Ε. Κοσμίδη, ο Προέδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, Χ. Καλούδης, Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Αθ. Βίγλας, ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ), Κ. Σιάχος, ο Γ. Διευθυντής ΟΑΚΑ Κ. Χαλιορής, ο Εκπρόσωπος της Κατασκευαστικής Εταιρείας Χ. Λιόντος, η ειδική συνεργάτης της Περιφέρειας σε ζητήματα Αθλητισμού Χ. Γαλανοπούλου, αθλητές και εκπρόσωποι φορέων.

Χαιρετισμοί

Στο χαιρετισμό του ο υφ. Αθλητισμού Λ. Αυγενάκης χαρακτήρισε την κατασκευή του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας, ένα έργο κομβικής σημασίας. «Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, με εντολή του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, ξεκινήσαμε να διερευνούμε τρόπους και λύσεις που θα μας φέρουν πιο κοντά σε αυτό το εμβληματικό έργο», επισήμανε και πρόσθεσε πως η ταχύτητα με την οποία προχώρησαν οι σχετικές διαδικασίες είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας με τον «φίλο και οραματιστή» Γ. Πατούλη, καθώς και με τον Δήμαρχο Ραφήνας, Ε. Μπουρνούς.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Ραφήνας Ε. Μπουρνούς τόνισε πως στόχος είναι να ολοκληρωθούν τα έργα το 2023 και υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή δυναμική της Ανατολικής Αττικής. «Πρόκειται για το μοναδικό στην ιστορία της χώρας μας Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, με αθλητικές εγκαταστάσεις, ανοιχτές για όλους, που περιλαμβάνουν στίβο, κλειστό κολυμβητήριο, ποδηλατόδρομο, υποδομές μαζικού αθλητισμού, ξενοδοχειακές υποδομές, όλα με σεβασμό προς το Περιβάλλον» σημείωσε και πρόσθεσε: «Μέσα από την εξαιρετική συνεργασία με το υφ. Αθλητισμού και την Περιφέρεια Αττικής, περνάμε από τα λόγια, στις πράξεις».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γ. Φουντουλάκης, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πατούλη για τη σημαντική και κρίσιμη συνεισφορά του στην κατασκευή του έργου δίνοντας του και ένα τιμητικό βραβείο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης και επισήμανε πως η Περιφέρεια Αττικής είναι σταθερός σύμμαχος και συμπαραστάτης στα άτομα με αναπηρία. Όπως ανέφερε, στο χαιρετισμό του κατόπιν σχετικής συμφωνία και συνεννόησης με τον κ. Πατούλη, η Περιφέρεια θα συμβάλλει στη διευκόλυνση της μετακίνησης των αθλητών, με τη διασφάλιση κατάλληλων διαμορφωμένων οχημάτων.

Η παρουσίαση του έργου