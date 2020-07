Κόσμος

Προσεκτικοί οδηγοί οι Ευρωπαίοι, εκτός από τους Έλληνες και τους...

Οι Έλληνες είναι πρώτοι όσον αφορά τις επικίνδυνες συμπεριφορές. Ποιοί τους ακολουθούν και ποιό έρχονται τελευταίο στην σχετική κατάταξη.

Οι Ευρωπαίοι οδηγούν λιγότερο επικίνδυνα και είναι πιο ευγενικοί στο τιμόνι, με εξαίρεση κυρίως τους Έλληνες και τους Γάλλους, σύμφωνα με το ετήσιο βαρόμετρο του ιδρύματος Vinci Autoroutes που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι επικίνδυνες συμπεριφορές παραμένουν βέβαια πολύ διαδεδομένες στη Γηραιά Ήπειρο: 88% των οδηγών 12 ευρωπαϊκών χωρών που ερωτήθηκαν από τον οργανισμό Ipsos παραδέχθηκαν έτσι πως παραβίασαν --έστω και σπάνιες φορές-- την επιτρεπόμενη ταχύτητα (-1 μονάδα σε σχέση με πέρυσι) και 61% δεν σέβονται τις αποστάσεις ασφαλείας (-3).

Όμως ανάμεσα στους 14 δείκτες, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο, οκτώ βρίσκονται σε πτώση και μόνο δύο σε άνοδο: τηλεφωνούν με σύστημα Bluetooth με ενσωματωμένο μεγάφωνο και εισάγουν παραμέτρους στο GPS ενώ οδηγούν.

Επίσης, ενώ εξακολουθούν να φοβούνται σε ποσοστό 84% την επιθετική στάση κάποιου άλλου οδηγού, δείχνουν λίγο λιγότερη αγένεια: βρίζουν ελαφρώς λιγότερο (55%, -1), κορνάρουν λιγότερο (51%, -2), προσπερνούν λιγότερο συχνά από δεξιά (34%, -2) και κολλούν λιγότερο συχνά στο προπορευόμενο αυτοκίνητο (33%, -1).

Αντίθετα, βγαίνουν συχνότερα από το αυτοκίνητό τους για να ζητήσουν τον λόγο από έναν άλλον οδηγό (20%, +1).

Στη σύγκριση, οι μεσογειακές χώρες τα καταφέρνουν λιγότερο καλά: οι Έλληνες κολλούν πιο συχνά απ' όλους στο προοπορευόμενο αυτοκίνητο (47%) και βρίζουν συχνότερα, όσο και οι Γάλλοι (79%), ενώ στους Ισπανούς αρέσει περισσότερο να κορνάρουν (66%).

Οι Έλληνες είναι επίσης πρώτοι όσον αφορά τις επικίνδυνες συμπεριφορές, μια κατάταξη στην οποία τελευταίοι έρχονται οι Βρετανοί.

Οι οδηγοί στη βόρεια και την ανατολική Ευρώπη έχουν κι αυτοί τα ελαττώματά τους, όπως οι Σουηδοί και οι Ολλανδοί: οι πρώτοι ξεπερνούν περισσότερο απ' όλους τα όρια ταχύτητας (92%), σέβονται λιγότερο τις αποστάσεις ασφαλείας (74%) και είναι επίσης οι περισσότεροι που παίρνουν τα μάτια τους από τον δρόμο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα (88%).

Οι δεύτεροι είναι αυτοί που προσπερνούν συχνότερα από τα δεξιά στον αυτοκινητόδρομο (48%), ενώ οι Πολωνοί βγαίνουν συχνότερα από το αυτοκίνητό τους για καβγά (37%).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 12.400 Ευρωπαίων ηλικίας 16 ετών και άνω, με ελάχιστο αριθμό 1.000 ερωτηθέντων σε καθεμιά από τις 12 χώρες στις οποίες έγινε η δημοσκόπηση.