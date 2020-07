Κόσμος

Στα άκρα οι σχέσεις Γαλλίας - Τουρκίας και στη... μέση η ΕΕ και το NATO

Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ μετά από γαλλικό αίτημα με θέμα την Τουρκία και νέες κυρώσεις υπό εξέταση.

Με αποκλειστικό θέμα την Τουρκία και τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Λιβύης θα συνεδριάσουν στις 13 Ιουλίου οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεδρίαση ορίστηκε έπειτα από αίτημα του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, καθώς οι σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας έχουν φτάσει στα άκρα εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Μάλιστα, ο Λε Ντριάν υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία θα εξετάσει σοβαρά την πιθανότητα επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας.

«Κατόπιν αιτήματός μας θα συνεδριάσουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Ιουλίου με αποκλειστικό θέμα την Τουρκία», είπε ο Γάλλος υπουργός στο κοινοβούλιο της χώρας του για να προσθέσει «έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις στην Τουρκία από την ΕΕ για τις γεωτρήσεις στην οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ενδέχεται να εξεταστούν και άλλες κυρώσεις».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Παρισιού-Άγκυρας βρίσκονται στο ναδίρ, εξαιτίας της αντιπαλότητας των δύο κρατών στο μέτωπο της εμφύλιας σύρραξης στη Λιβύη.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, μετά από θερμό επεισόδιο μεταξύ γαλλικού πλοίων και τουρκικών φρεγατών στα ανοιχτά της Λιβύης, στο πλαίσιο ελέγχου του NATO για το εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη.

H Γαλλία έφερε,ήδη, την Συμμαχία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς ανακοίνωσε ότι αποσύρει, προσωρινά, τα πλοία της από τη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της χώρας της Βορείου Αφρικής.

Ο "παράγοντας" Βερολίνο

Μπορεί Μακρόν και Ερντογάν να έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τους τόνους, όμως, για ακόμη μία φορά, ειδικό ρόλο θα παίξει η στάση που θα θελήσει η Γερμανία στο ζήτημα, η οποία έχει και την προεδρία της Ε.Ε. για το επόμενο εξάμηνο.

Το Βερολίνο έχει, ούτως ή άλλως, ιδιαίτερες σχέσεις με την Άγκυρα, καθώς, εκτός από τις εμπορικές συμφωνίες σημαντικό ρόλο για την Άνγκελα Μέρκελ παίζει και η συμφωνία για το προσφυγικό.

Ήδη η πρώτη αντίδραση της καγκελαρίου για το θέμα της παρενόχλησης του γαλλικού πλοίου ήταν μάλλον χλιαρή. «Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε πως τέτοια περιστατικά δεν συμβαίνουν μεταξύ συμμάχων στο NATO» δήλωσε στο γερρμανικό κοινοβούλιο.

Αύριο, άλλωστε, στο Βερολίνο καταφθάνει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για να έχει συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του.

Επισήμως στην ατζέντα του Χάιο Μας και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρίσκονται θέματα όπως ο τουρισμός και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί λόγω κορονοϊού, όμως θεωρείται δεδομένο ότι θα συζητηθούν και τα κομβικά ζητήματα της Λιβύης και της Ανατολικής Μεσογείου.