Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα στο Ελεύθερο Σχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η εξέταση των ειδικών μαθημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στο Ελεύθερο Σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών που συνεχίζουν με τα ειδικά μαθήματα.

Τα θέματα στο Ελεύθερο Σχέδιο

Το υπόλοιπο πρόγραμμα και οι ώρες εξέτασης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2020 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2020 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7/2020 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 7/7/2020 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7/2020 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ 9/7/2020 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7/2020 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 17:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7/2020 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 17:30 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/7/2020 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

μέχρι τις 17:00 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 17:30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι κατά προσέγγιση είκοσι (20) λεπτά.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από 2΄ μέχρι 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Β) Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ορίζεται το διάστημα από την Δευτέρα 29-6-2020 μέχρι και την Παρασκευή 10-7-2020.