Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζέστη, τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε πολλές περιοχές προβλέπονται για την Παρασκευή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, δε στην Μακεδονία και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει την ύπαρξη βοτρύτη (τέφρα σήψη):

Προσβάλει κυρίως μέσω πληγών (χαλάζι, άνεμος, έντομα, πουλιά, επίδραση ωιδίου και ευδεμίδας, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσματα). Με κατάλληλες καιρικές συνθήκες προσβάλλονται οι ταξιανθίες και οι ράγες. Τα μολύσματα (κονίδια) του μύκητα μεταφέρονται εύκολα με τον άνεμο και τη βροχή. Ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή των μολυσμάτων και την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι θερμοκρασίες 15-25 0C και βροχή ή υγρασία με τη μορφή ομίχλης ή δροσιάς.

Συστάσεις: Πληγές των ραγών από τις καταιγίδες, την ευδεμίδα και το ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα. Η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα, συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της ασθένειας. Επίσης, σε πυκνόρραγες ποικιλίες, η ορθολογική χρήση ορμονών συντελεί στην επιμήκυνση της ράχης του σταφυλιού, με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των ραγών, που οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας εξάπλωσης της προσβολής. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του βοτρύτη είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου, αλλά και του περονόσπορου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: