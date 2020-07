Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο τρίτο στάδιο δοκιμών τρία κινεζικά εμβόλια

Πρόοδο στην ανάπτυξη εμβολίου για τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο πρέσβης της Κίνας στο Βερολίνο, ενώ δήλωσε ότι όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, το εμβόλιο θα διανεμηθεί ως παγκόσμιο αγαθό στις υπόλοιπες χώρες.

Ο Κινέζος πρέσβης Γου Κεν δήλωσε σε συνέντευξή του στις εφημερίδες του Δημοσιογραφικού Ομίλου Funke, ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη του εμβολίου κατά του Covid - 19, καθώς «έξι παρασκευάσματα εμβολίων βρίσκονται σε κλινικές δομές εκ των οποίων τρία είναι ήδη στην τρίτη φάση».

Μάλιστα υπενθύμισε την ανακοίνωση του Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ, ότι το εμβόλιο θα προσφερθεί ως δημόσιο αγαθό, εφόσον εγκριθεί. Η απάντησή του στην ερώτηση εάν το εμβόλιο θα πωληθεί ή θα διανεμηθεί σε άλλες χώρες, ήταν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως η Αφρική πρέπει να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης, ακολουθώντας την κεντρική οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.



Σε συνέχεια της κόντρας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όσον αφορά στην απόδοση ευθυνών για την εξάπλωση του Covid-19, ο Γου απέρριψε την απαίτηση του Ντόναλντ Τράμπ να αναλάβει η Κίνα την ευθύνη για τις συνέπειες του ιού παγκοσμίως.

«Οι ισχυρισμοί αυτού του είδους είναι καθαρός λαϊκισμός και δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Ποιος έχει αποζημιώσει τον κόσμο για τις συνέπειες της γρίπης των πτηνών, των χοίρων και του HIV; Ο Τράμπ θέλει να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του παραλείψεις στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και να μεταθέσει την ευθύνη σε άλλους», δήλωσε ο Κινέζος πρέσβης στο Βερολίνο.