Τοπικά Νέα

“Συναγερμός” στη Ρόδο: Έφτασε πτήση από τη Σουηδία παρά την απαγόρευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πτήση είχε ειδική άδεια, δηλώνει στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης…

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ρόδο όπου κατέφθασε πτήση από τη Σουηδία παρότι η δεν είναι στη λίστα με τα κράτη που έχουν πάρει το "πράσινο" φως.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για πτήση με ειδική άδεια, καθώς μετέφερε δημοσιογράφους και παράγοντες του τουρισμού, προκειμένου να δουν δια ζώσης τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στη χώρα μας.

Ωστόσο, επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν πως ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με τους ταξιδιώτες, οι πτήσεις από τη Σουηδία επιτρέπονται κανονικά, με αρκετούς από αυτούς να έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους καιρό πριν, ενώ όπως δήλωσαν δεν έχουν ενημερωθεί και για την 24ωρη καραντίνα που πρέπει να τηρήσουν στο ξενοδοχείο τους.

Χάρης Θεοχάρης: Η πτήση είχε ειδική άδεια

Για το θέμα μίλησε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης ο οποίος σημείωσε πως πρόκειται για ειδική περίπτωση, καθώς στην συγκεκριμένη πτήση βρίσκονταν δημοσιογράφοι και αυτό θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της τουριστικής σεζόν . Έτσι, σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού δόθηκε ειδική άδεια με την προϋπόθεση να ελεγχθούν όλοι οι επιβαίνοντες.