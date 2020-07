Κόσμος

Προτροπές από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Γαλλία και Τουρκία

Η αμερικανική διπλωματία πήρε θέση για την κόντρα Άγκυρας-Παρισιού, με αφορμή και την αποχώρηση των Γάλλων από άσκηση της Συμμαχίας.

του Θανάση Κ. Τσίτσα

Αιχμές για την στάση της Τουρκίας στο ναυτικό επεισόδιο, που σημειώθηκε στην ανατολική Μεσόγειο όταν τουρκικά πολεμικά πλοία στοχοποίησαν γαλλική φρεγάτα, άφησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χωρίς ωστόσο να προβεί σε ευθεία καταδίκη της Αγκυρας για το "θερμό" επεισόδιο.

Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε αποκλειστική του δήλωση στον ΑΝΤ1 ανέφερε :

«Χαιρετίζουμε την έναρξη έρευνας του Γενικού Γραμματέα (ΝΑΤΟ) για αυτό το περιστατικό. Η συνεργασία μεταξύ Συμμάχων στην Ανατολική Μεσόγειο - και ο συντονισμός μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ και των Συμμάχων στην περιοχή. Προτρέπουμε τους Συμμάχους να απέχουν από συμπεριφορές που υπονομεύουν την αλληλεγγύη της Συμμαχίας και εκτρέπουν την εστίασή μας από την επιδίωξη κοινών στόχων και την αντιμετώπιση κοινών αντιπάλων».