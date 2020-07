Κόσμος

Ερντογάν για Αγία Σοφία: Δική μας απόφαση - Απαράδεκτη κάθε παρέμβαση

Ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για πρώτη φορά για την πολύκροτη υπόθεση, μετά απο την συνεδρίαση του ΣτΕ της χώρας του

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας μίλησε για πρώτη φορά για την Αγιά Σοφιά μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού ΣτΕ.

Μόλις μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού ΣτΕ για την Αγιά Σοφιά και το ζήτημα μετατροπής της σε τζαμί, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήρε θέση, εξαπολύοντας επίθεση όχι μόνο κατά της Ελλάδας, αλλά και όσων τοποθετήθηκαν υπέρ της, υπενθυμίζοντας την απόφαση της UNESCO.

Μιλώντας σε τελετή στο Levent τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε χαρακτηριστικά: Το να επικρίνεις μια τέτοια χώρα μέσω των τόπων λατρείας σημαίνει να γυρνάς την πλάτη στην αλήθεια. Οι κατηγορίες εναντίον μας για την Αγία Σοφία αποτελούν άμεση επίθεση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις από την διεθνή κοινότητα για να μην προχωρήσει ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν στην παράλογη απόφασή του να μετατρέψει σε τζαμί την Αγία Σοφία.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα περιμένει μια ισορροπημένη απόφαση που θα λαμβάνει υπόψη της τις οδηγίες της UNESCO. «Θεωρούμε τον ναό εξαιρετικά σημαντικό για όλη την ανθρωπότητα όσον αφορά τον πολιτισμό και την ιστορία. Η UNESCO έχει εντάξει την Αγιά Σοφιά στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και πιστεύουμε ότι κάθε αίτημα που σχετίζεται με την αλλαγή αυτού του καθεστώτος θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτό το γεγονός» πρόσθεσε η κυρία Ζαχάροβα.

«Αναμένουμε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις για το καθεστώς αυτού του μοναδικού μνημείου θα έχουν ισορροπημένο χαρακτήρα, θα συνυπολογίζουν την υψηλή ευαισθησία του ζητήματος αυτού για τους πιστούς, το γνωστό διαθρησκευτικό πλαίσιο και την καθιερωμένη πρακτική του διεθνούς δικαίου για τον προσδιορισμό της διαχείρισης μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO», καταλήγει η Μαρία Ζαχάροβα. Σίγουρα η αντίδραση της Ρωσίας είναι σε πιο ήπιους τόνους σε σχέση με την υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ζήτησε σήμερα να παραμείνει «ανοιχτή για όλους» η Αγία Σοφία. «Ένα σύμβολο ανεξιθρησκίας και πολυπολιτισμικότητας, ο χώρος αυτός πρέπει να παραμείνει ανοιχτός για όλους», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία και στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ανάγκη σεβασμού του μνημείου.

Με διαδικασίες εξπρές συνεδρίασε το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας για το θέμα της μετατροπής ή μη της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί. Η απόφαση θα είναι γραπτή και σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ θα εκδοθεί μέσα σε 15 ημέρες.

Το ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας, γνωμοδότησε επί της προσφυγής του τουρκικού συλλόγου «Στήριξης Αρχαίων Μνημείων και Περιβάλλοντος» με την οποία ο σύλλογος ζητεί να επανεξεταστεί το διάταγμα του 1934 για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο, αμφισβητώντας την αυθεντικότητα της υπογραφής του Κεμάλ Ατατούρκ. Το ΣτΕ γνωμοδότησε ότι η υπογραφή του Κεμάλ είναι αυθεντική, πετώντας με τον τρόπο αυτό το «μπαλάκι» στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Παρέμβαση Πομπέο για την Αγιά Σοφιά

Λίγες ώρες πριν από την συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Τουρκίας, με παρέμβασή τους οι ΗΠΑ ζητούσαν από την Αγκυρα να διατηρήσει το καθεστώς της Αγιάς Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη ως μουσείου.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να διατηρήσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μουσείου, ως υπόδειγμα της δέσμευσής της για τον σεβασμό των θρησκευτικών παραδόσεων και της ποικιλόμορφης ιστορίας που συντέλεσαν στη Δημοκρατία της Τουρκίας και να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει προσβάσιμη σε όλους», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η αλλαγή στο καθεστώς της Αγίας Σοφίας συνιστά υποβάθμιση της κληρονομιάς ενός εμβληματικού μνημείου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Χαμί Ακσοϊ μίλησε για «εσωτερικό ζήτημα» απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σχετικά με την Αγία Σοφία. «Η Αγία Σοφία, όπως και όλα τα πολιτιστικά μνημεία, βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τουρκίας. Και κάθε αρμοδιότητα σχετικά με την Αγία Σοφία είναι ένα εσωτερικό ζήτημα στα πλαίσια των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Φυσικά όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους. Ομως κανένας δεν πρέπει να έχει το ύφος “σας προειδοποιούμε, σας υποδεικνύουμε”», ανέφερε.

Πάντως, η Αγκυρα φαίνεται να έχει και «σχέδιο Β» σε περίπτωση απόρριψης της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από το τουρκικό Ανώτατο Δικαστήριο. Σύμφωνα με τη φιλο-κυβερνητική εφημερίδα Τurkiye, βουλευτές-νομικοί του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) υπέβαλαν μία μελέτη στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, σύμφωνα με την οποία «αν το δικαστήριο αποφασίσει η Αγία Σοφία να διατηρήσει το καθεστώς του μουσείου, όπως έχει γίνει πολλές φορές και στο παρελθόν, θα μπορούσε να ετοιμαστεί προεδρικό διάταγμα που να τη μετατρέπει σε τζαμί».