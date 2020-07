Κοινωνία

Ηλεκτρονικά η διαδικασία σύνδεσης παιδιών με υποψήφιους γονείς

Σε ισχύ από σήμερα η νέα διαδικασία. Δείτε αναλυτικά όλα τα στάδια μέχρι την τελική τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια.

Τη διαδικασία της σύνδεσης, αλλά και των σταδίων, μέχρι την τελική τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια, καθόρισε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με δημόσιους φορείς παιδικής προστασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, θα ξεκινήσει η διαδικασία της σύνδεσης παιδιών με υποψήφιους γονείς, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχών και Υιοθεσιών.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των παιδιών, που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας, την εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα παιδικής προστασίας, την εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) και την έναρξη των εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποψήφιων ανάδοχων και θετών γονέων, το υπουργείο απέστειλε, νωρίτερα σήμερα, οδηγίες σε όλους τους φορείς παιδικής προστασίας της χώρας, με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου. Με αυτό τον τρόπο, θα αποσαφηνιστούν τα στάδια της διαδικασίας στους επαγγελματίες παιδικής προστασίας τόσο σε δημόσιες, όσο και σε ιδιωτικές δομές, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Συνοπτικά, η διαδικασία ξεκινά με την πρόταση σύνδεσης των δύο μητρώων -του παιδιού και των υποψήφιων γονέων- από το Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο διενεργεί συνδέσεις μεταξύ των βάσεων δεδομένων κάθε 24 ώρες. Κάθε φορά που προκύπτει πρόταση σύνδεσης, ενημερώνονται αρχικά οι κοινωνικοί λειτουργοί του παιδιού και των υποψήφιων γονέων, προκειμένου να επεξεργαστούν την πρόταση σύνδεσης. Ακολουθεί συνάντηση και επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών λειτουργών και των υποψήφιων γονέων.

Σε περίπτωση συμφωνίας και των δύο μερών, ξεκινά η περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία το παιδί προς αναδοχή ή υιοθεσία συναντά τους υποψήφιους γονείς υπό την εποπτεία του κοινωνικού λειτουργού του. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προσαρμογής, το παιδί τοποθετείται στην οικογένεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την αρχική διασύνδεση των μητρώων, όλα τα υπόλοιπα στάδια πραγματοποιούνται από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς- του παιδιού και των υποψήφιων γονέων- και ότι, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του ανηλίκου, κατά τρόπο που να συνάδει με την ηλικία και την ωριμότητά του.

Τέλος, τα πρώτα αποτελέσματα της σύνδεσης (αριθμητικά δεδομένα) των παιδιών και υποψήφιων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Για την έναρξη της διαδικασίας, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε: «Τον Δεκέμβριο, ανακοινώσαμε ενώπιον του πρωθυπουργού το σχέδιό μας για την εφαρμογή ενός διαφανούς συστήματος αναδοχής και υιοθεσίας στη χώρα. Έχοντας δουλέψει σκληρά και αψηφώντας τις δυσκολίες της πανδημίας, κατορθώσαμε μέσα σε λίγους μήνες να κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη σύνδεση υποψήφιων γονιών και παιδιών με τρόπο αποτελεσματικό και ισότιμο. Το όραμά μας ήταν και παραμένει παιδοκεντρικό: στόχος μας είναι η οικογενειακή αποκατάσταση των παιδιών που ζουν σε μονάδες παιδικής, μέσα από τη σύνδεσή τους με υποψήφιους γονείς οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ευθύνες του κάθε παιδιού».