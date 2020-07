Αθλητικά

Super league: θετικός σε κορονοϊό ποδοσφαιριστής

Ειδοποιήθηκε ήδη ο ΕΟΔΥ και όλη η ομάδα θα μπει σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Συναγερμός σήμανε στη Super League, μετά την γνωστοποίηση ότι μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ξάνθης βρέθηκε θετικός σε τεστ για τον κορονοϊό που έγινε την Πέμπτη.

Όπως προβλέπεται, ειδοποιήθηκε άμεσα ο ΕΟΔΥ, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο, η ομάδα θα μπει σε απομόνωση για 48 ώρες, σύμφωνα με το sport-fm.gr.

Η ανακοίνωση της Super League

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Λαμία-Ξάνθη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής ημέρας των Play Out της Super League, ορίζεται για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 19:30, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικού κρούσματος COVID-19 σε ποδοσφαιριστή του Α.Ο. Ξάνθη.

Βάσει του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων Super League 1 από 30/6/2020, του οποίου η απαρέγκλιτη τήρηση από όλους αποτελεί βασικό πυλώνα της διοργάνωσης των αγώνων, έγινε άμεση απομόνωση του κρούσματος και ενημερώθηκε επίσης άμεσα η Γ.Γ.Α. και ο ΕΟΔΥ.

Επιπροσθέτως, έγινε άμεση απομόνωση (“καραντίνα”) για 48 ώρες όλων των μη προστατευμένων στενών επαφών (συναθλητές και οποιοσδήποτε από την ομάδα είχε επαφές) σε προκαθορισμένο, από την ΠΑΕ, χώρο (ξενοδοχείο), όπως ακριβώς ορίζει το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Super League 1 από 30/6/2020.

Ήδη σήμερα το βράδυ πραγματοποιούνται άμεσα όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, οι οποίοι θα επαναληφθούν εντός 48 ωρών την Κυριακή, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων.

Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων είναι αρνητικά για το σύνολο των ποδοσφαιριστών, ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γ. Μαυρωτά, Συντονιστή Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ.

Πρωταρχικό μέλημα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας όλων των εμπλεκομένων.