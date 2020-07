Κόσμος

Ηλικιωμένοι πνίγηκαν σε οίκο ευγηρίας που πλημμύρισε

Τραγωδία από την υπερχείλιση ποταμού κοντά σε οίκο ευγηρίας!

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους όταν πλημμύρισε ο οίκος ευγηρίας όπου φιλοξενούνταν, από την υπερχείλιση γειτονικού ποταμού στη δυτική Ιαπωνία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Ικούο Καμπασίμα της περιοχής Κουμαμότο δυτικά της χώρας.

Ο οίκος ευγηρίας βρίσκεται στο χωριό Κούμα της περιοχής Κουμαμότο, που έχει πληγεί από σφοδρές βροχοπτώσεις. Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε τον υψηλότερο βαθμό προειδοποίησης για πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, η ένταση των οποίων είναι «πρωτόγνωρη» για την περιοχή, όπως μετέδωσε το NHK.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή του στρατού προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια περίπου 75.000 κάτοικοι από τις περιοχές Κουμαμότο και Καγκοσίμα, όπου περίπου 100 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους λόγω της υψηλής στάθμης των νερών, σύμφωνα με το NHK.