Κροατία: στις κάλπες οι πολίτες εν μέσω κορονοϊού

Αναλυτές εκτιμούν ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα μπορεί να αναγκαστούν να συμμαχήσουν, καθώς η προσπάθεια σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης με μικρότερους εταίρους μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη.

Περίπου 3,85 εκατομμύρια Κροάτες εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν νέα κυβέρνηση σε μια χρονική περίοδο που τα κρούσματα μόλυνσης του κορονοϊού αυξάνονται στη χώρα, και με την οικονομία να αντιμετωπίζει απότομη κάμψη.

Τα εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν στις 08:00 και θα κλείσουν στις 20:00 (ώρες Ελλάδας), όταν και θα δημοσιευτούν τα exit-polls. Τα πρώτα προκαταρκτικά επίσημα αποτελέσματα αναμένονται περίπου δύο ώρες αργότερα.

Η κυβερνώσα κεντροδεξιά Κροατική Δημοκρατική Ένωση (HDZ) καταγράφει μικρό προβάδισμα στις περισσότερες δημοσκοπήσεις έναντι του βασικού αντιπάλου της - Σοσιαλδημοκράτες (SDP) - αλλά κανένα κόμμα δεν φαίνεται να μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. «Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την οικονομία, η Κροατία αξίζει να ηγηθεί από έμπειρους και υπεύθυνους ανθρώπους», δήλωσε ο πρωθυπουργός και ηγέτης του HDZ, ο Αντρέι Πλένκοβιτς σε υποστηρικτές του κόμματος την περασμένη εβδομάδα, υπαινισσόμενος έλλειψη οράματος και εμπειρίας των δύο βασικών αντιπάλων του.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το HDZ και το SDP κινούνται στο 30%, ενώ το εθνικιστικό – ευρωσκεπτικιστικό κόμμα Domovinski Pokret (Κίνημα Πατρίδα) του δημοφιλή τραγουδιστή Μίροσλαβ Σκόρο λίγο πάνω από το 10%. Η νέα κυβέρνηση θα έχει μια δύσκολη αποστολή για την προστασία της δημόσιας υγείας, προσπαθώντας παράλληλα να επανακάμψει την οικονομία, που αναμένεται να συρρικνωθεί περίπου 10% φέτος, με τα έσοδα από τον τουρισμό να μειώνονται κατά 70%.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα μπορεί να αναγκαστούν να συμμαχήσουν, καθώς η εναλλακτική λύση προσπάθειας σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης με μικρότερους εταίρους, όπως το Κίνημα Πατρίδα του Σκόρο ή το συντηρητικό κόμμα Most (Γέφυρα), μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Τόσο ο Πλένκοβιτς όσο και ο επικεφαλής του SPD Νταβόρ Μπέρναντιτς έχουν απορρίψει σθεναρά την ιδέα ενός «μεγάλου συνασπισμού».

Η Κροατία έχει ανακοινώσει ένα σχετικά μικρό αριθμό μολύνσεων από κορονοϊό - 3.000 κρούσματα και περίπου 100 θανάτους από την αρχή της επιδημίας - αλλά οι λοιμώξεις έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων. Συνιστάται έντονα στους ψηφοφόρους να φορούν μάσκες και να σέβονται άλλα υγειονομικά μέτρα καθώς προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα.