Πολιτική

Τσίπρας: “Ένας χρόνος ΝΔ - ένας χρόνος όλα ανάποδα”

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης της ΝΔ.

«Ένας χρόνος όλα ανάποδα». Έτσι αποτιμά ο Αλέξης Τσίπρας τη συμπλήρωση ενός χρόνου διακυβέρνησης της ΝΔ σε συνέντευξη του στο «‘Έθνος», και εκτιμά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περικόψει κοινωνικές δαπάνες και θα μειώσει μισθούς και συντάξεις.

Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι σε αντίθεση με την εικόνα της οικονομίας επί διακυβέρνησης του (2,9% ανάπτυξη, μείωση ανεργίας δέκα μονάδες), μόλις εξελέγη η ΝΔ «πέφτει Αρμαγεδδώνας, πριν τον κορωνοϊό», με υφεσιακούς ρυθμούς από τον Οκτώβριο του ‘19. Σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός χρεώνει στον κορονοϊό «τη μεγάλη αποτυχία στην οικονομία» και τον κατηγορεί για μέτρα «καθυστερημένα, είτε ανεπαρκή, είτε εγκληματικά για τον κόσμο της εργασίας». Αναφέρει ότι η κυβέρνηση «δεν συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται ενώπιον μιας καταστροφής» και πως «είναι αδιανόητο να το αντιμετωπίζει με κόλπα του τύπου ‘μπόρα είναι θα περάσει' ή να εκμεταλλεύεται αυτή την πρωτοφανή συνθήκη για να εφαρμόσει ακραίες πολιτικές στα εργασιακά που θα βαθύνουν ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες».

Είπε ότι απέναντι στη «δραματική» πραγματική εικόνα, «η κυβέρνηση ποντάρει τα πάντα στην επικοινωνία, βομβαρδίζει καθημερινά τους πολίτες με μια εικόνα επίπλαστης κανονικότητας». Σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε παράλληλο σύμπαν και πως «μέχρι να ξυπνήσει από το όνειρο, οι πολίτες θα ζουν ένα νέο εφιάλτη». Τονίζει ότι «η κυβέρνηση θα κριθεί όχι στις εύκολες αλλά στις σύνθετες αποφάσεις», όπως είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας και του τουρισμού, όπου «μέχρι στιγμής βλέπουμε ερασιτεχνισμό, ανευθυνότητα και μπάχαλο με υπογραφή Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποδεικνύει ότι είναι η παράταξη της εθνικής και δημοκρατικής ευθύνης», «δεν αντιγράφει το λυσσαλέο λαϊκισμό της Δεξιάς και του κου Μητσοτάκη». Τονίζει ότι δεν φοβάται πρόωρες εκλογές και πως «αυτός που θα πρέπει να φοβάται την οργή για τις συνέπειες της πολιτικής του», είναι ο κ. Μητσοτάκης. «Είμαστε εδώ (…) έτοιμοι να ξαναβγάλουμε - αν χρειαστεί- τα καστανά από τη φωτιά», δηλώνει.

Ασκεί έντονη κριτική και στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις: «η Δεξιά δεν μπορεί να ξεφύγει από τα φοβικά σύνδρομα και την εκδικητικότητα προς όποιον θεωρεί ότι μπορεί να την αμφισβητήσει, μπροστά σε αυτό που έρχεται». «Η ωμή παρέμβαση στον πυρήνα των δημοκρατικών δικαιωμάτων θα εξελιχθεί σε ένα μεγαλοπρεπέστατο φιάσκο», υποστηρίζει.

«Τίποτα δεν έχει ξεφουσκώσει και τίποτα δεν θα ξεχαστεί», «αυτό που ξεφουσκώνει είναι η όποια αξιοπιστία είχε ο κος Μητσοτάκης», λέει σχετικά με τα 20 εκατ. προς ΜΜΕ. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και ενάμιση μήνα «προσπαθεί με αστείες δικαιολογίες να κερδίσει χρόνο. Για να μαγειρέψει τα νούμερα;». Αναφέρει ότι η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα ΜΜΕ «δεν αφορά μόνο την εξαφάνιση της φωνής ενός κόμματος του 32% από τη δημόσια συζήτηση, αλλά την εξαφάνιση σχεδόν κάθε διαφορετικής φωνής πέρα αυτών που αναπαράγουν το αφήγημα της κυβέρνησης».

Ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε αν ήταν εύκολος, σε εσωκομματικό επίπεδο, ο χειρισμός των θεμάτων που προέκυψαν και που συνδέονται με τη συζήτηση για «το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς», από τη στιγμή που αφορούσαν κορυφαία στελέχη όπως οι κ.κ. Παπαδημούλης και Παππάς. «Η ηθική της Αριστεράς και των ανθρώπων της είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα απέναντι σε ένα παλιό πολιτικό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα…», «ωστόσο αυτή η ηθική στάση κρίνεται καθημερινά, δεν είναι ένα εισιτήριο διαρκείας», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «και τα δικά μας στελέχη κρίνονται - και ορθά- πολύ πιο αυστηρά από τα στελέχη της Δεξιάς». Είπε ότι «με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε τις επιθέσεις των αντιπάλων μας, αποδείξαμε αυτό το πλεονέκτημα», «λειτουργήσαμε ως συλλογικότητα που στηρίζεται στην αξία της κριτικής και της αυτοκριτικής, που εντοπίζει με θάρρος και ειλικρίνεια τα λάθη όχι για να τα κουκουλώσει αλλά για να μη τα επαναλάβει». Αντίθετα, είπε, πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέλαβαν ποτέ καμία πολιτική ευθύνη: «Ούτε για τη χρεοκοπία της χώρας, ούτε για το πάρτι στο χώρο της υγείας, ούτε για τίποτα», «βάφτισαν τη Νοβάρτις σκευωρία και μετέτρεπαν τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών του Τσοχατζόπουλου, σε αριθμούς κινητών τηλεφώνων».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του «θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια καχεκτική δημοκρατία, σε ένα καθεστώς απόλυτου ελέγχου της ενημέρωσης και φίμωσης κάθε διαφορετικής άποψης». «Είναι διαχρονικό το φλερτ της Δεξιάς με τον αυταρχισμό» και «πάντα η πολιτική της Δεξιάς κατέληγε να είναι η σπίλωση, η συκοφαντία και ο αυταρχισμός», τονίζει. Απαντά στους αντιπάλους του: «έχουν επιλέξει λάθος γήπεδο». «Παραλάβαμε μια χώρα διαλυμένη και χρεοκοπημένη και την παραδώσαμε μετά από 5 χρόνια με 37 δισ. απόθεμα, χωρίς ελλείμματα, με ρυθμισμένο το χρέος και την ανεργία 10 μονάδες κάτω», «αυτοί έφτασαν τους Έλληνες να χρωστάνε για δέκα γενιές, χρεοκόπησαν τον τόπο…», αναφέρει και τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κυβέρνηση από στήριξη επιχειρηματικών συμφερόντων που «σκορπούν τα λεφτά τους σε ΜΜΕ για να αποκτήσουν ασυλία σε ανοιχτές υποθέσεις με τη δικαιοσύνη».

«Αν νομίζει ο κος Μητσοτάκης ότι ανοίγοντας το καπάκι του υπονόμου θα πλήξει τους αντιπάλους του, μάλλον κάνει λάθος. Ο πρώτος υποψήφιος να πέσει μέσα, είναι ο ίδιος», δηλώνει. Λέει ειδικότερα: «κρατούσαν για τέσσερα χρόνια μια παράνομη ηχογράφηση, μετά άλλαξαν το νόμο το Νοέμβρη του ‘19, ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν. Μετά έστησαν ερωτήσεις στην Προανακριτική, από το Μάρτη του 20, γνωρίζοντας προφανώς το περιεχόμενο. Για να επιλέξουν τελικά να το δημοσιοποιήσουν ως άσφαιρο αντιπερισπασμό, τη στιγμή που έβλεπαν να έρχεται οσυμβιβασμός-κόλαφος της Αμερικανικής Δικαιοσύνης με τη Novartis, που επιβεβαιώνει ότι χρηματίστηκαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης Σαμαρά». Υποστηρίζει ότι αυτό ακυρώνει τα περί σκευωρίας, ενώ κάνει λόγο και για αντιπερισπασμό για την οικονομία. Αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης θα το βρει μπροστά του «είτε είναι υποκινητής είτε τροχονόμος του παρακράτος». Σχολιάζει δε πως αν δεν το υποκινεί θα σήμαινε «ότι δεν ελέγχει το μπλοκ των ακραίων στο κόμμα του που σπρώχνουν σε ακραίες επιλογές την πλειοψηφία της Προανακριτικής, για να καλύψουν το σκάνδαλο Νοβάρτις, και κυρίως ότι δεν ελέγχει συγκεκριμένα εκδοτικά συγκροτήματα που στο όνομά του κάνουν τη βρώμικη δουλειά».

Για το ΚΙΝ.ΑΛΛ. αναφέρει ότι θα ήταν προτιμότερο «να προβληματίζεται βαθύτερα για το τι σημαίνει μια προοδευτική στρατηγική στην Ελλάδα του 2020» και «να απαγκιστρωθεί επιτέλους από μια ρητορική που αθωώνει τη Δεξιά στα μείζονα για να την ψέξει στα ελάσσονα».

Μιλώντας για το κόμμα αναφέρει ότι θα προχωρήσει ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία «σε ένα κόμμα μαζικό και λαϊκό που θα αποτελεί την καρδιά της μεγάλης προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης του τόπου», που θα ανανεωθεί και θα αναδείξει άξια στελέχη και που σύντομα θα είναι έτοιμο να κυβερνήσει. «Αυτό είναι για μενα το νέο μεγάλο ιστορικό στοίχημα», υπογραμμίζει. Σημειώνει ότι το κοινωνικό συμβόλαιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με τον λαό είναι «ένα σχέδιο για το πώς θα καταφέρουμε συλλογικά να χτίσουμε την Ελλάδα της νέας δεκαετίας».

«Δεν έχω μάθει να λειτουργώ ως χωροφύλακας ή παιδονόμος. Τα στελέχη μας, είναι δημόσια πρόσωπα. Κρίνονται διαρκώς», αναφέρει.

Ελληνουτουρκικά

Αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Τσίπρας λέει πως το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι «το κενό στρατηγικής απέναντι σε μία Τουρκία που υποστηρίζεται ολοένα και περισσότερο από τις ΗΠΑ και σε μία ΕΕ που βυθίζεται στην εσωστρέφεια και αποδυναμώνεται στη Μεσόγειο».

Ασκεί κριτική σε κινήσεις που έγιναν σε αυτόν τον έναν χρόνο και υπογραμμίζει ότι «πρέπει να επιστρέψουμε σε μία ενεργητική πολυδιάστατη και διεκδικητική εξωτερική πολιτική, που αναδεικνύει το ρόλο μας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας». Ειδικότερα, «να προχωρήσουμε άμεσα, τώρα που έκλεισε η συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΖ, στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, με προοπτική επέκτασης και νότια της Κρήτης αν αποτύχουν οι συνομιλίες με την Αίγυπτο. Και να παλέψουμε για συμφωνία και με την Αίγυπτο, γνωρίζοντας όμως ότι η Κρήτη δεν είναι Οθωνοί...». Σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να απαιτήσει αναβάθμιση του ευρωτουρκικού διαλόγου, με απειλή κυρώσεων στο τραπέζι αλλά και την προοπτική αναθεώρησης της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας και επανεγκαταστάσεις προσφύγων από την Τουρκία στην ΕΕ. Τονίζει ότι «η Καγκελάριος Μέρκελ αυτά δεν πρόκειται μόνη της να τα βάλει επί τάπητος, εάν δεν την πιέσει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία».

Πέτσας: Αντί να λέει λόγια του αέρα ο κ. Τσίπρας περιμένουμε τις απαντήσεις του

"Πριν βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, ο κ.Τσίπρας, ας εξηγήσει στον ελληνικό λαό τα όσα γίνονταν στο «μαγαζί», όπως έλεγε ο κ. Νίκος Παππάς, στενότερος συνεργάτης του και πρωταγωνιστής όσων ανατριχιαστικών για τη Δημοκρατία μας πληροφορούνται οι Έλληνες. Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Τσίπρας για εικονικές συμβάσεις, εκατομμύρια που άλλαζαν χέρια και για το σύστημα που επιχειρήθηκε να στηθεί στα ΜΜΕ ή όλα γίνονταν με την έγκρισή του για να δημιουργήσει καθεστώς;

Αντί να λέει λόγια του αέρα, περιμένουμε σήμερα τις απαντήσεις του", αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.