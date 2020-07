Αθλητικά

Μπουφόν: θα παίζω τουλάχιστον μέχρι τα 43 μου

Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν, είναι από χθες ρέκορντμαν συμμετοχών στη Serie A κι αποκαλύπτει τον στόχο… που τον στοιχειώνει.

Ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους, Τζανλουίτζι Μπουφόν, σκοπεύει να συνεχίσει να παίζει «έως ότου γίνω τουλάχιστον 43 ετών» και αποκαλύπτει ότι η κατάκτηση του Champions League εξακολουθεί να «γεμίζει το μυαλό μου».

Ο Μπουφόν έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών στη Serie A χθες κατά τη διάρκεια της νίκης με 4-1 επί της Τορίνο, παίζοντας το 648ο παιχνίδι του στην κορυφαία κατηγορία. «Έπρεπε να περιμένω πολύ καιρό, αλλά δεν ήταν πρόβλημα», δήλωσε ο 41χρονος πορτιέρο στο Sky Sport Italia.

«Αυτή τη στιγμή παίζουμε πολλά παιχνίδια. Είναι μια λεπτή στιγμή στη σεζόν και η πίεση που ένιωσα ήταν μόνο στο παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά η σκέψη του ρεκόρ δεν με άγγιξε πριν. Στην αρχή της καριέρας μου, ήμουν πιο ανέμελος και χαλαρός», δήλωσε.

«Είχα πολλά όνειρα και, λόγω της προσέγγισής μου να μην είμαι ποτέ ικανοποιημένος με τον εαυτό μου, έφτασα εδώ. Η κατάρριψη του ρεκόρ παρουσίας του Ντελ Πιέρο δεν είναι ένας από τους στόχους μου. Δεν παίζω γι΄ αυτά τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά αποχώρησα πριν από δύο χρόνια. Στη συνέχεια ήρθε η Παρί Σεν Ζερμέν και ύστερα η ευκαιρία να επιστρέψω εδώ και να νιώσω καλά», πρόσθεσε ο Μπουφόν.

Και συνέχισε, «Συνειδητοποιώ ότι αν έχω το σωστό κίνητρο, μπορώ να παίξω μερικά παιχνίδια χωρίς προβλήματα, δίνοντας παράλληλα εξαιρετικές απαντήσεις στο γήπεδο. Θα είμαι εδώ μέχρι να είμαι τουλάχιστον 43 ετών, αλλά από τα 40 μου μετράω τα πράγματα κάθε μήνα. Πρέπει να παρακολουθώ την κατάσταση και να είμαι πάντα έτοιμος να κάνω πίσω όταν λείψει το κύριο στοιχείο, δηλαδή η ικανότητα να παίζω σε κορυφαίο επίπεδο».

Ο Μπουφόν επέστρεψε στους «μπιανκονέρι» το περασμένο καλοκαίρι, αφού απέτυχε να κερδίσει το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, οπότε το ερώτημα είναι αν τελικώς μπορεί να σηκώσει το τρόπαιο.

«Είναι κάτι που το σκέφτομαι συχνά, είναι αναπόφευκτο. Έφτασα τόσο κοντά σε αυτό τόσες πολλές φορές... Ωστόσο, έχω βρει τη δύναμη να μην παραιτηθώ από αυτό τον στόχο».