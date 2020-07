Κοινωνία

Κυριακάτικη καθαριότητα στο Μεταξουργείο (εικόνες)

«Ο τρόπος που καθαρίζει η Αθήνα έχει αλλάξει», είναι το μήνυμα που στέλνει ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σε δρόμους και πεζοδρόμια του Μεταξουργείου, στην 3η Δημοτική Κοινότητα, όπου τις εργάσιμες μέρες η κυκλοφοριακή επιβάρυνση είναι πιο μεγάλη, πραγματοποιήθηκαν οι κυριακάτικες δράσεις καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων.

Από τις 7 το πρωί με πέντε σάρωθρα, πέντε μικρά πλυστικά και έξι μεγάλα, δύο υδροφόρες των 10 τόνων, οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, “σάρωσαν” μια πολύ μεγάλη περιοχή την οποία σκούπισαν, καθάρισαν, έπλυναν, απολύμαναν και παρέδωσαν καθαρή σε κατοίκους και επισκέπτες του Μεταξουργείου.

«Ο τρόπος που καθαρίζει η Αθήνα έχει αλλάξει. Με μεγάλες, καθημερινές επιχειρήσεις καθαριότητας, με πλύσιμο, συντήρηση και επισκευή του αστικού εξοπλισμού, με φροντίδα του πρασίνου στις γειτονιές. Κορύφωση αυτών των επιχειρήσεων κάθε Κυριακή, με σαρωτικό καθάρισμα και πλύσιμο. Αυτή είναι η στρατηγική που μας έχει δώσει αποτελέσματα, σε κάθε γειτονιά», επισημαίνει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ξεκίνησαν για πρώτη φορά, οι κυριακάτικες δράσεις καθαριότητας έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο μέρος του τακτικού καθημερινού σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων για το κέντρο αλλά και συνολικά για τις συνοικίες της Αθήνας, που διαρκώς αναβαθμίζεται.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έναν σχεδιασμό που έχει ήδη φέρει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στο κέντρο όσο και στις 129 γειτονιές της πόλης. Η μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων της καθαριότητας με την συνδρομή σύγχρονων τεχνικών μέσων που έχουν εμπλουτίσει το “οπλοστάσιο” του Δήμου τους προηγούμενους μήνες, συνεχίζεται μέρα και νύχτα καθημερινά και εντατικοποιείται συνεχώς για τον πολιτισμό της καθημερινότητας των Αθηναίων αλλά και των επισκεπτών της πόλης.