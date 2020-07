Πολιτική

Πολιτική θύελλα μετά τις καταγγελίες Καλογρίτσα

Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά τις καταγγελίες για τον Νίκο Παππά και τις τηλεοπτικές άδειες. Τι ζητάει η Κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Του Παναγιώτη Στάθη

Ευθεία ερώτηση προς τον Αλέξη Τσίπρα θέτει η Κυβέρνηση για το αν γνώριζε όσα κατήγγειλε ενώπιον δικαστηρίου ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, για κυβερνητική μεσολάβηση στη χρηματοδότησή του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών του 2016.

«Πριν βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, ο κ.Τσίπρας, ας εξηγήσει στον ελληνικό λαό τα όσα γίνονταν στο “μαγαζί”, όπως έλεγε ο κ. Νίκος Παππάς, στενότερος συνεργάτης του και πρωταγωνιστής όσων ανατριχιαστικών για τη Δημοκρατία μας, πληροφορούνται οι Έλληνες», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, συμπληρώνοντας: «Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Τσίπρας για εικονικές συμβάσεις, εκατομμύρια που άλλαζαν χέρια και για το σύστημα που επιχειρήθηκε να στηθεί στα ΜΜΕ ή όλα γίνονταν με την έγκρισή του για να δημιουργήσει καθεστώς; Αντί να λέει λόγια του αέρα, περιμένουμε σήμερα τις απαντήσεις του».

«Ο κ. Παππάς ή θα κάνει μήνυση στον κ. Καλογρίτσα αύριο, για συκοφαντική δυσφήμιση και θα προκαλέσει τον κ. Καλογρίτσα να έρθει στο δικαστήριο και να αποδείξει τα λεγόμενά του με όσες αποδείξεις τυχόν έχει ή αν δε το κάνει, αποδέχεται δια της σιωπής του τις κατηγορίες και ο κ. Τσίπρας πρέπει αμέσως να τον αποπέμψει. Ειδάλλως φαίνεται ότι το έχει κάνει μαζί με τον κ. Τσίπρα και πρέπει πλέον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μας πουν τι σκοπεύουν να κάνουνε για τέτοιες συμπεριφορές μαφίας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτείνει πως πρόκειται για φθηνούς και στημένους αντιπερισπασμούς και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις.

«Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει κεντρικά καθοδηγούμενο πολιτικό σχέδιο, για την υπονόμευση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Μπορούμε να συζητάμε τα πάντα, αλλά να μην πέφτουμε και στην παγίδα που θέλει να στήσει ένα συγκεκριμένο πολιτικό και μιντιακό κέντρο», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος στον “Αθήνα 9.84”

Σε ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου αναφέρει: «Τώρα λοιπόν που αποδεικνύεται ότι το παρακράτος ήταν μαύρο και γαλάζιο, η ΝΔ θυμήθηκε να βγάλει από τη ναφθαλίνη τον κ. Καλογρίτσα, τον οποίο το 2016 τον κατηγορούσε ως αναξιόπιστο για τα βοσκοτόπια, και να τον τοποθετήσει ξανά στη πολιτική σκηνή, πλέον ως αξιόπιστο. Ξαναλέμε λοιπόν: Τις δοσοληψίες του συγκεκριμένου επιχειρηματία και τα ανεξόφλητα χρέη του προς τρίτους επιχειρηματίες ίσως τα γνωρίζουν καλύτερα ο κ. Θεοδωρικάκος, ως παλιός συνεργάτης και οικογενειακός συνέταιρος και ο κ. Λοβέρδος ως συνήγορός του».

Τον ισχυρισμό ότι ήταν συνέταιρος του κ. Καλογρίτσα, διέψευσε κατηγορηματικά ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Το “White House” και τα 3 εκατομμύρια ευρώ

Ο αποκαλούμενος “κόκκινος εργολάβος”, σύμφωνα με έγγραφα που έφερε στο φως το “Πρώτο Θέμα”, στρέφει τα “βέλη” του κατά της τότε Κυβέρνησης, αποδίδοντας ρόλο συντονιστή στο “White House”, όπως αποκαλεί το Μέγαρο Μαξίμου, και κατευθυντήριου νου στον Νίκο Παππά. Με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την περασμένη Τετάρτη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο κ. Καλογρίτσας, ισχυρίζεται :

Πως με πλήρη γνώση και συμφωνία με το “White House” συστάθηκε η εταιρία που διεκδικούσε την τηλεοπτική άδεια.

Πως υπο τον συντονισμό, εποπτεία και καθοδήγηση του “White House” δημιουργήθηκε εικονική σύμβαση υπεργολαβίας μεταξύ της “Τοξότης” (συμφερόντων Καλογρίτσα) και πανίσχυρου λιβανέζικου κατασκευαστικού κολοσσού, ώστε να του δοθούν 3 εκατομμύρια ευρώ για την εγγυητική επιστολή προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος του κ. Καλογρίτσα, Ανδρέας Λοβέρδος: «Στις συνομιλίες που γίνονταν προκειμένου να βρεθούν τα κεφάλαια για να γίνει το κανάλι, η αναφορά στο “White House” εκ μέρους των συνομιλητών ήταν αναφορά στο Μέγαρο Μαξίμου και από το οποίο Μέγαρο Μαξίμου, ο άνθρωπος που οργάνωνε την όλη διαδικασία ήταν ο τότε Υπουργός κ. Νίκος Παππάς».

«Πρόκειται για δήθεν αποκάλυψη. Ο κ. Καλογρίτσας, προσπαθεί να μετατρέψει μια ιδιωτική αστική διαφορά σε πολιτικό ζήτημα. Η μόνη σχέση που είχαμε με τον Καλογρίτσα ως Κυβέρνηση, ήταν να του αρνηθούμε να λάβει άδεια για κανάλι, γιατί δεν είχε να πληρώσει το τίμημα», δήλωσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, στο MEGA.

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ σχολιάζει: «Αν κάτι αποδεικνύουν οι νέες αποκαλύψεις - ένθεν κακείθεν - και τα αλληλοκαρφώματα, είναι η βαθιά σήψη του αστικού πολιτικού συστήματος».

O κ. Καλογρίτσας πάντως εμφανίζεται διατεθειμένος να συνεχίσει με πολιτικές και δικαστικές αποκαλύψεις.