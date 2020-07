Κόσμος

Συγγενής του Πούτιν έγινε αρχηγός πολιτικού κόμματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως και ο Ρώσος Πρόεδρος, υπήρξε πρώην πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών.

Ένας συγγενής του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξελέγη αρχηγός ενός μικρού πολιτικού κόμματος το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, φιλοδοξεί να μπει στη Δούμα (Κάτω Βουλή) τον ερχόμενο χρόνο.

Ο Ρομάν Πούτιν, γιος του Ιγκόρ Πούτιν, εξαδέλφου του Ρώσου Προέδρου, εξελέγη αρχηγός του κόμματος “Ο λαός κατά της διαφθοράς” για πέντε έτη στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, αφότου ο ίδιος έγινε μέλος του κόμματος τον Ιούνιο.

Όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος μόλις απέκτησε το δικαίωμα για άλλες δύο θητείες, έτσι και ο Ρομάν Πούτιν υπήρξε πρώην υπάλληλος της FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας).

Ο 42χρονος Ρομάν Πούτιν δήλωσε ότι το κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2014 και έχει στις γραμμές του 4.000 ενεργά μέλη, θα συμμετάσχει στις περιφερειακές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, μεταδίδει το πρακτορείο Ria Novosti.

Ο Ρομάν Πούτιν προσέθεσε ότι το κόμμα του προτίθεται να διεκδικήσει έδρες στην Κάτω Βουλή, τον επόμενο χρόνο.

Η ιστοσελίδα του κόμματος χαρακτηρίζει τον Ρομάν Πούτιν ως «αποτελεσματικό επιχειρηματία» που διαθέτει πείρα στον πολιτικό και κοινωνικό τομέα.

Τον Μάρτιο ο Ρομάν Πούτιν είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε την δημιουργία άλλου κόμματος, το οποίο θα υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών. Τότε ο Ρομάν Πούτιν είχε δηλώσει ότι δεν είχε συζητήσει τα πολιτικά του σχέδια με τον Πρόεδρο Πούτιν.