Κοινωνία

Μόρια: άγρια επεισόδια με νεκρό και τραυματίες

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να σταματήσουν τα επεισόδια ανάμεσα σε Αφρικανούς και Αφγανούς.

Νεκρός σήμερα 19χρονος από την Ακτή Ελεφαντοστού στη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ Αφρικανών και Αφγανών στη «ζούγκλα» του καταυλισμού αιτούντων άσυλο που περιβάλλει το ΚΥΤ της Μόριας.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται επίσης χτυπημένοι με μαχαίρι στην κοιλιά και στο μηρό άλλοι δυο Αφρικανοί από το Κονγκό και την Ακτή Ελεφαντοστού 33 και 19 ετών αντίστοιχα, ενώ ένας τρίτος νοσηλεύεται χτυπημένος με ξύλο στο κεφάλι.

Αφορμή της σύγκρουσης ήταν η κλοπή του κινητού τηλεφώνου ιδιοκτησίας Αφρικανού.

Από την Αστυνομία πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσαγωγές μεταξύ των οποίων και ενός που θεωρείται ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας.

Μέχρι και πριν λίγο (ώρα 18.00) συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μόρια. Ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις με ρίψεις χειροβομβίδων κρότου λάμψης και χημικών παρεμβαίνουν συνέχεια σε μια προσπάθεια διαχωρισμού των συγκρουόμενων.