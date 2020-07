Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης

Η Σελήνη συνεχίζει τη διέλευσή της από τον Υδροχόο. Είναι μία ημέρα που ευνοεί την ομαδική προσπάθεια και τις σχέσεις.

ΚΡΙΟΣ: Η σημερινή μέρα ίσως φέρει κάποιες αναθεωρήσεις σε στόχους και σχέδια που μπορεί να είχες. Μάλιστα, αυτό το γεγονός ίσως συνδέεται με κάποιο συνεργάτη σου ή με κάποιο άτομο από το φιλικό σου κύκλο, το οποίο να κάνει αναγκαστικές αυτές τις αναθεωρήσεις. Ίσως λοιπόν για παράδειγμα, κάποιος αποχωρεί από μια δουλειά κι εσύ αναγκάζεσαι να αλλάξεις την άδεια σου, ένας συνάδελφος να παίρνει άδεια κι εσύ να πρέπει να δουλέψεις περισσότερο ή να κανονίζεις διακοπές με ένα φίλο, αλλά τελικά να μην μπορεί.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα σε καλεί να εξετάσεις σχολαστικά το κομμάτι των επαγγελματικών σου και να δεις κατά πόσο πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές, είτε στην οργάνωση της δουλειάς σου είτε στις σχέσεις με τους ανωτέρους σου. Από την άλλη, αν είσαι παντρεμένος ή γενικότερα σε κάποια επισημοποιημένη σχέση, μπορεί να σε απασχολήσουν θέματα σχετικά με τους κανόνες που έχεις θέσει και που για τον έναν από τους δύο, μπορεί να είναι κάπως αποπνικτικοί αυτήν τη στιγμή. Να θυμάσαι ότι είναι σημαντικό να βρεθεί το θάρρος να ειπωθεί.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Θέματα που σχετίζονται με μια διαμάχη, η οποία μπορεί να έχει πάρει και τη δικαστική οδό, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο, κάποιος εξωδικαστικός διακανονισμός ή ακόμα και μια απλή διαπραγμάτευση, μπορεί να σε απασχολήσει περισσότερο σήμερα. Εγώ το μόνο που θα σου πω είναι πως όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά, παρόλο που η μέρα έχει γενικά θετικό πρόσημο. Επίσης, ευνοείσαι και στο ενδεχόμενο που θέλεις να δεις κάποιο ταξίδι, πάντα έχοντας κατά νου ότι είμαστε σε περίοδο ανάδρομου Ερμή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η σημερινή μέρα χρειάζεται λίγη προσοχή στο ξεκίνημα της, προκειμένου να αποφύγεις ατυχήματα που θα μπορούσαν να σου δημιουργήσουν ξαφνικά έξοδα. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, τα ξαφνικά έξοδα και γενικότερα η οικονομική σου διαχείριση. Δεν είναι μια μέρα που θα σου πρότεινα να βγεις για ψώνια, γιατί μπορεί να κάνεις αψυχολόγητες αγορές. Είναι όμως μια πολύ καλή μέρα για να αναλάβεις πρωτοβουλίες που θα ανανεώσουν τη σεξουαλική σου ζωή.

ΛΕΩΝ: Σήμερα ίσως θελήσεις να κάνεις έναν απολογισμό για την πορεία μιας υπάρχουσας σχέσης ή να αναλογιστείς λάθη ή θυσίες που έκανες στην προηγούμενη σχέση σου και που θα ήθελες να αποφύγετε στο μέλλον. Τα νεύρα σου, ειδικά το πρωί, είναι περισσότερο ερεθισμένα με αποτέλεσμα να επιδιώκεις κάποιους τσακωμούς, αλλά με τα λάθος πρόσωπα. Αν όμως συνειδητοποιήσεις ότι νιώθεις ασφαλής με κάποια άτομα, είναι μια μέρα που μπορείς να χτίσεις μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει κάποιες ανακατατάξεις στα επαγγελματικά, ενώ ίσως χρειαστεί να κάνεις κι έναν αγώνα δρόμου για να καλύψεις το χαμένο έδαφος και να κλείσεις εκκρεμότητες. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους σου μπορεί να έχουν διακυμάνσεις, όμως δε χρειάζεται να πάρεις τα πράγματα πιο σοβαρά απ’ όσο είναι. Κατά τ’ άλλα, προσπάθησε να αποφορτιστείς κάνοντας λίγη γυμναστική και το πιο σημαντικό σήμερα είναι να μην ξεσπάσεις στο φαγητό.

ΖΥΓΟΣ: Η σημερινή μέρα μπορεί να κρύβει εκπλήξεις και ξεκαθαρίσματα είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε κάποια φιλική σχέση. Ακόμη και λίγο φλερτ στο δρόμο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις τη μέρα σου με χαμόγελο. Από την άλλη, αν έχεις παιδιά, μπορεί να σε απασχολήσει ένα δικό τους θέμα, το οποίο εκτός από το ότι μπορεί να σε επηρεάσει, να σε αναγκάσει να αλλάξεις το πρόγραμμά σου ή κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς τα είχες σχεδιάσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Λίγο μελαγχολικός μπορεί να νιώθεις σήμερα με τη Σελήνη στο ναδίρ του ηλιακού σου ωροσκοπίου. Θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια μπορεί να σε απασχολήσουν λίγο περισσότερο και σε αυτήν την περίπτωση είναι πιθανό να επηρεαστεί και η απόδοση σου στη δουλειά. Μπορεί επίσης να προκύψει και κάποιο θέμα σχετικό με τον χώρο του σπιτιού ή κάποιο ακίνητο, χωρίς όμως να εννοώ κάτι αρνητικό, αφού π.χ. αν ενδιαφέρεσαι να νοικιάσεις κάποιο ακίνητο, μπορεί σήμερα να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τα επαγγελματικά σου να βρίσκονται σε αναβρασμό, πέφτεις στην παγίδα να μιλάς με πολλούς και να προσπαθείς να βρεις λύσεις. Μόνο που στην πραγματικότητα πιο πολύ μπερδεύεσαι από τις πολλές γνώμες και πληροφορίες, γι’ αυτό καλύτερα να προσπαθήσεις να συγκεντρωθείς και να ζητήσεις πιο στοχευμένα βοήθεια. Γενικότερα, είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις, ενώ καλό θα ήταν να αποφύγεις τα ψώνια σήμερα κι αύριο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα φέρνει τα οικονομικά στο προσκήνιο και ειδικά τις πρωινές ώρες θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά σε κάποια έξοδα που μπορεί να προκύψουν, αλλά και σε πιθανούς διακανονισμούς χρεών που μπορεί να έχεις. Από την άλλη, προσοχή σε ατυχήματα, για να μη θέσεις σε κίνδυνο τη σωματική σου ακεραιότητα, ενώ όσον αφορά στα προσωπικά σου, απέφυγε τη γκρίνια, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχει λόγος που γκρινιάζεις, πέραν απ’ το ότι θέλεις λίγη προσοχή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πρωταγωνιστής της ημέρας, με τη Σελήνη στο ζώδιο σου να σου δίνει μια παραπάνω φόρτιση και την ανάγκη να εκφράσεις κάποιες ευαισθησίες σου. Πιθανότατα όλο αυτό να σχετίζεται με κάποια σχέση σου, είτε προσωπική είτε φιλική, είτε ακόμα και με μια σχέση στα επαγγελματικά που φαντάζει απρόσωπη, όμως δεν είναι… Υπάρχει λοιπόν γενικότερα το ενδεχόμενο να ανακαλύψεις ότι έχεις συναισθήματα για κάποιον και ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνεις κάποιο ξεκαθάρισμα. Προσοχή σε υγεία και διατροφή σήμερα!

ΙΧΘΥΕΣ: Αρκετά παρασκηνιακή η σημερινή μέρα, αφού είτε κάνεις συζητήσεις πίσω από τις πλάτες άλλων είτε σε συζητούν “και όχι άδικα”... Μπορεί λοιπόν κάποιο άτομο που ενδιαφέρεται για εσένα να αντιλαμβάνεται ότι κάτι σε απασχολεί και να προσπαθεί να σε προσεγγίσει, όμως εσύ μάλλον δεν είσαι έτοιμος να κάνεις μια νορμάλ συζήτηση σήμερα. Καλύτερα να το ξεκαθαρίσεις, παρά να πιεστείς και να πεις πράγματα που δεν τα έχεις σκεφτεί. Η σημερινή μέρα ενδείκνυται για ξεκούραση.

Πηγή: Astrologos.gr