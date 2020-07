Κοινωνία

Εμπρησμοί αυτοκινήτων σε Αργυρούπολη και Ζωγράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή η νύχτα που πέρασε στην Αττική... Συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς...

Νύχτα εμπρησμών ήταν η νύχτα που πέρασε στην Αττική.

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα, σε έκθεση αυτοκινήτων, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη.

Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, αλλά τρία βαν καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Μία ώρα αργότερα, στο στόχαστρο εμπρηστών μπήκε σταθμευμένο όχημα επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο δήμο Ζωγράφου.

Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.