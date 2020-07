Πολιτική

Τσίπρας: δύσκολος και σκοτεινός ο ένας χρόνος διακυβέρνησης της ΝΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Είμαστε περήφανοι για όσα αφήσαμε πίσω μας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κ.Ο.

"Δύσκολο” και "σκοτεινό" χαρακτήρισε τον τελευταίο χρόνο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σήμερα στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, με αφορμή την ολοκλήρωση ενός έτους διακυβέρνησης της ΝΔ. Ο Αλ. Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ, συγκρίνοντάς τον με την προηγούμενη διακυβέρνηση και προέβλεψε ότι "γρήγορα" θα επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να βάλει "τον τόπο ξανά σε ένα δρόμο προόδου".

"Δεν είναι μια ευχάριστη επέτειος για τον τόπο, ούτε για μας, ούτε για τη χώρα. Γιατί ο τελευταίος ήταν ένας δύσκολος και σκοτεινός χρόνος. Σκοτεινός για τη δημοκρατία, για την κοινωνία, για την οικονομία, για τους ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά, σκοτεινός για τη μεσαία τάξη που τόσα πολλά της υποσχέθηκαν, και βέβαια για τους νέους και τις νέες, για τη νεολαία", είπε χαρακτηριστικά ανοίγοντας τη συνεδρίαση.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, "πριν από ένα χρόνο τέτοιο καιρό παραδώσαμε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα μνημόνια", "σε τροχιά ανάπτυξης για δώδεκα συνεχή τρίμηνα", "με ρυθμισμένο το δημόσιο χρέος", "με αναβαθμισμένη διεθνή αξιοπιστία", "με αναβαθμισμένο το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας μετά από πολύ σημαντικές επιτυχίες και συμφωνίες για κρίσιμα εθνικά θέματα".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στο μαξιλάρι των 37 δισ. που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα "άδεια" δημόσια ταμεία για "πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του τόπου", ενώ δήλωσε εκ μέρους όλων "περήφανος" για "όσα άφησαν πίσω".

"Όταν με το καλό επανέλθουμε -και θα επανέλθουμε να είστε σίγουροι πιο γρήγορα απ' όσο νομίζουν κάποιοι στη διακυβέρνηση του τόπου, ιδίως με όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με την ψήφο του λαού, έχουμε όχι μόνο το ηθικό και το πολιτικό κεφάλαιο, αλλά πλέον και την εμπειρία και την αποφασιστικότητα να βάλουμε μαζί με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες την Ελλάδα ξανά σε ένα δρόμο προόδου, δημοκρατίας, και κοινωνικής δικαιοσύνης", είπε χαρακτηριστικά.