Αθλητικά

Παναθηναϊκός: συμφώνησε με Νεμάνια Νέντοβιτς

Ο Σέρβος διεθνής τα τελευταία δυο χρόνια αγωνιζόταν στην Αρμάνι Μιλάνο.

H διαφορά στο οικονομικό κομμάτι φαίνεται ότι ξεπεράστηκε και ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ετοιμάζεται να ντυθεί στα «πράσινα». Ο Σέρβος διεθνής κόμπο γκαρντ, ο οποίος φόρεσε την τελευταία διετία τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, έχει έρθει σε συμφωνία με το «τριφύλλι» και μόλις διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθεί και να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρεια της ομάδας, αντικαθιστώντας το κενό που προέκυψε από την απομάκρυνση του Νίκου Παππά στη θέση «2».

Ο Νέντοβιτς, ο οποίος «κουβαλάει» μία δωδεκαετή εμπειρία στα παρκέ, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από διαδοχικούς τραυματισμούς, είχε μέσο όρο τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη Euroleague 7,9 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ.